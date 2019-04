Geschreven op 30-4-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

In 2019 worden de daken van dertien Amsterdamse metrostations voorzien van zonnepanelen. Met dit initiatief werken gemeente Amsterdam, Vervoerregio Amsterdam en stadsvervoerder GVB samen aan de verduurzaming van de stad.

De gemeente Amsterdam, Vervoerregio en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) financieren het project.

In totaal worden er meer dan vijfduizend zonnepanelen op de daken van de metrostations geplaatst. Het gaat om de metrostations Gaasperplas, Kraaiennest, Diemen-Zuid, Verrijn Stuartweg, Heemstedestraat, Henk Sneevlietweg, Van der Madeweg, Spaklerweg, Strandvliet, Gein, Holendrecht, Bullewijk en Venserpolder.

De opbrengst van deze zonnepanelen is te vergelijken met het verbruik van ruim vierhonderd Amsterdamse huishoudens wordt grotendeels gebruikt om de stations en metro’s te voorzien van stroom. De oplevering van de eerste zes stations moet in juni gereed zijn, de oplevering van de zeven andere stations is naar verwachting in december van dit jaar. De uitvoering is in maart van start gegaan op Gaasperplas en Diemen Zuid. Daar liggen de eerste panelen al op de daken. De projecten Verrijn Stuart, Heemstedestraat en Jan Sneevlietweg zijn ondertussen volop in voorbereiding.

Met het project wordt een bijdrage geleverd aan de klimaatdoelstelling van Amsterdam om in 2025 de CO2-uitstoot met 45 procent te verlagen ten opzichte van 2012.