Geschreven op 7-10-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

Hoe verloopt de duurzaamheidstransitie van Shell? In De zaak Shell onderzoekt VPRO Tegenlicht wat er voor nodig is om een groot internationaal energiebedrijf van koers te laten veranderen.

Het klimaatakkoord van Parijs stelt dat de CO2-uitstoot in 2050 gereduceerd moet zijn tot nul.

Royal Dutch Shell is verantwoordelijk voor 1,8% van de wereldwijde CO2-uitstoot sinds het begin van de Industriële Revolutie.

Hoe gaat dit megabedrijf voldoen aan de nieuwe eisen?

Nu we mondiaal zijn overeengekomen dat de uitstoot van CO2 moet worden teruggedrongen, is de vraag: wie of wat gaat ervoor zorgen dat Shell in beweging komt?

Moet de transitie van Shell van binnenuit of in de rechtszaal worden afgedwongen? Zijn het de media en de activisten die druk moeten blijven uitoefenen? Of juist betrokken burgers en aandeelhouders? En waarom is het eigenlijk zo moeilijk voor een multinational als Shell om de koers te verleggen naar een bedrijfsvoering waarin duurzaamheid centraal staat?

VPRO Tegenlicht legt al deze vragen (en meer) voor aan energiejournalist Jelmer Mommers (De Correspondent) en Roger Cox, de topadvocaat die in 2015 de Nederlandse staat dagvaardde en het wereldnieuws haalde met de gewonnen klimaatzaak van Urgenda. En wat vindt de nieuwe generatie eigenlijk: moeten de familie-aandelen nog wel worden belegd in olie en gas, of beter in ‘groen’?

