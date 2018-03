Geschreven op 24-3-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

Rotterdam is hard op weg om een toekomstbestendige stad zonder aardgas te worden. Dat betekent dat we ons huis straks niet meer verwarmen met aardgas, maar met duurzame warmtebronnen. De vraag is: welk alternatief past het beste bij een wijk of een bepaald type woning?

Om daar een idee van te krijgen heeft de gemeente nu een zogenaamde WAT-kaart gemaakt. Een globale schets van wijken waarin staat wat met de kennis van nu per wijk het goedkoopste alternatief voor aardgas is.

De Nederlandse overheid heeft besloten dat we in 2050 geen aardgas meer mogen gebruiken voor koken en stoken. En dat is mooi, want het gebruik van aardgas heeft veel nadelen, vooral voor het milieu. Wat de alternatieven zijn voor aardgas en wat er voor de Rotterdammer in huis gaat veranderen verschilt per huis en per wijk.

Er zijn momenteel twee opties die het meest voor de hand liggen: gebruik maken van restwarmte door een aansluiting op stadsverwarming of een oplossing waarbij een huis wordt verwarmd met elektriciteit (all-electric). Er zijn daarnaast ook allerlei ontwikkelingen gaande op het gebied van biogas en waterstof, maar deze alternatieven lijken nu nog minder geschikt voor woningen

De WAT-kaart brengt de kansen voor de overgang naar een aardgasvrij Rotterdam in beeld door te laten zien welk alternatief voor aardgas per wijk het goedkoopst is. Wethouder Adriaan Visser van duurzaamheid en haven: “De verdeling op de kaart staat nog niet vast, maar wordt naar verwachting nog regelmatig aangepast door nieuwe technologische kennis en inzichten. Op dit moment zien we door onze gunstige ligging ten opzichte van de haven grote kansen voor restwarmte in Rotterdam. Warmte die normaal verloren zou gaan, wordt nu gebruikt om onze huizen en gebouwen te verwarmen. Een goed alternatief voor de individuele gasgestookte ketel.”

Om de kosten te berekenen is gekeken naar de kosten voor het isoleren van gebouwen én naar de investeringen die nodig zijn voor het aanleggen van een (nieuw) warmtenet of elektriciteitsnet. De WAT-kaart laat niet alleen zien welk alternatief per wijk op dit moment het goedkoopste is (stadsverwarming of all-electric), maar ook hoeveel goedkoper de voorkeursvariant is ten aanzien van het andere alternatief. Hoe lichter de kleur, hoe kleiner het verschil tussen beide alternatieven. En andersom hoe donkerder de kleur hoe groter het kostenverschil.

De richting die de WAT-kaart per buurt geeft, is bedoeld om bewoners, eigenaren en marktpartijen in een wijk alvast inzicht te geven welke oplossing het meest voor de hand ligt als het gaat om een alternatief voor aardgas. Het document dient als startpunt bij het voeren van gesprekken met bewoners, eigenaren en marktpartijen in een wijk wanneer de overgang naar aardgasvrij daar gaat beginnen.

Uit de WAT-kaart (PDF) lijkt een aansluiting op het warmtenet (rood) voor veel gebieden vooralsnog de beste oplossing. In het geval van een all-electric oplossing (blauw) is namelijk vaak hele goede isolatie en een aanpassing van de warmte-installaties nodig, en dat is bij bestaande gebouwen nu nog moeilijk realiseerbaar en duur. Het warmtenet is dus al snel de meest goedkope optie, zeker in dicht bebouwd gebied. Innovaties op het gebied van duurzaamheid kunnen er echter voor zorgen dat de kaart er over een aantal jaren misschien weer heel anders uitziet.

