Geschreven op 28-7-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

Een houtkachel geeft niet alleen een sfeervol vlammenspel maar ook erg veel warmte. Wat kachels op hout zo bijzonder maakt, is dat ze een enorm hoog rendement leveren. Denk aan een rendement van 70% of hoger.

Bovendien zijn alle houtkachels CE gecertificeerd. Dit betekent dat al deze kachels voldoen aan de daarvoor geldende regels binnen de Europese Economische Ruimte. U bent dus verzekerd van een hoge kwaliteit, veiligheid en gebruiksvriendelijkheid.

Moderne houtkachels zijn hoogwaardige verbrandingstoestellen met een hoog rendement en een lage uitstoot. Ons gas raakt op, stoken op hout is in meerdere opzichten een goed alternatief en een vanuit de EU erkende duurzame manier van verwarmen. Mits je de juiste haard kiest, deze op de juiste manier installeert en verantwoord stookt.

Er zijn verschillende redenen om een houtkachel te kopen. Het is een aangename toevoeging aan de ruimte, omdat het dé eyecatcher zal zijn. Niemand kan eromheen en zal zich direct welkom voelen als zij oog in oog komen te staan met het vlammenspel. Daarnaast zorgen houtkachels voor een aangename warmte waarmee elke ruimte in korte tijd op een aangename temperatuur kunnen zijn. Dit gebeurt op een CO2-neutrale manier als er op de juiste wijze gestookt wordt, waarbij een energiebesparing van 50% gerealiseerd kan worden. Het aanbod aan houtkachels is erg divers, waardoor er voor elk huis een model is wat binnen het interieur past.

Het gebruikte haardhout moet goed droog zijn. Haardhout is bij voorkeur ovengedroogd en kan dan direct worden gestookt. Het haardhout wordt gedroogd in droogkamers tot het haardhout een vochtigheidspercentage bereikt van 20%, dit is het ideale percentage om mee te stoken. Ovengedroogd betekent dat het haardhout een aantal dagen tot een week, afhankelijk van de houtsoort, in een droogkamer geforceerd wordt gedroogd. Het vochtpercentage in het hout wordt teruggebracht tot 20%. Dit is het ideale vochtpercentage om haardhout te stoken. Meer vocht betekent slechte ontbranding, wat leidt tot rookvorming en aanslag in uw haard. Te weinig vocht betekent een te snelle verbranding. De temperaturen in de droogkamer lopen op tot 90 graden, waardoor het hout ongedierte vrij is en zijn originele geur behoud.

Haardhout is een ideaal product om te stoken in de open haard of houtkachel. Het haardhout geeft erg veel warmte, zorgt voor veel gezelligheid en brengt de kamer tot leven met het oogstrelende vlammenspel. De grootte van de houtblokken is van invloed op de snelheid van de verbranding. Grotere stukken geven hun energie langzamer af dan kleinere blokken. Kleinere houtblokken zijn daarentegen beter voor korte, hete vuren.