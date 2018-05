Energie en Besparing Geschreven op 28-5-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Agenda

Van vrijdag 1 tot en met zondag 10 juni 2018 wordt Utrecht de zonnigste stad van Nederland.

Dat is het mooie plan van SoftEnergy, Utrecht Natuurlijk, VSU, Buurtstroom, Energie-U en de NMU.

Op 1 juni gaat de Zon 10Daagse van start. Tien dagen lang vieren, ontdekken en verwelkomen we met z’n allen de Utrechtse zon.

Op vrijdag 1 juni is de aftrap met een borrel vanaf 16:00 uur op het terras van ANNE. Met noviteiten, een quiz met fantastische prijzen, zonnevoorspellingen. Met een vooruitblik op de Tiendaagse. Wat is er zoal te doen? Er wordt weer een nieuw Buurtstroomproject geopend. Er zijn inspiratiesessies. Kijkt u hier even voor het volledige programma.

De Utrechtse Zon 10Daagse is er voor iedereen die iets heeft met de lokale energietransitie: de overgang van vieze fossiele energie naar schone duurzame energie.

Of dat nu is als burger, als ambtenaar, als ondernemer, als gebouweigenaar, als onderzoeker, als investeerder of als faciliteerder. Of in meerdere van die rollen.

De Zon 10Daagse 2018 is een initiatief van Dorien Bartels, Machiel van Dalen, Bouke van der Spoel, Rianne Bakker, Jaap Rodenburg, Wijnand Jonkers, Floris Bruning en Sander Willemse.