Energie en Besparing Geschreven op 14-8-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Agenda

Het is weer tijd voor een bruisende ontmoeting tussen stad en platteland in het Enschedese Ledeboerpark. Om de drie jaar wordt hier namelijk de Twentse Landdag georganiseerd.

Op zondag 23 september is het thema Energiek Platteland. Agrarische- en plattelandsorganisaties presenteren zich ongetwijfeld met veel energie.

Onder het motto ‘Stad ontmoet platteland’ presenteren agrarische- en plattelandsorganisaties zich met onder meer veekeuringen, marktpresentaties, educatieve activiteiten, streekproducten en vele doe- en kijkdemonstraties.

Energie is dit keer de rode draad. Energie heeft vele aspecten: het zit in voedsel, je hebt het nodig voor sporten, en het kan op vele manieren worden opgewekt. Er is op de Twentse Landdag speciaal aandacht voor een actueel onderwerp: energietransitie; de overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen. Op het Energieveld laten lokale energie coöperaties zien hoe zij groene energie produceren en verspreiden en presenteren zij hun plannen voor de toekomst. Sportaal biedt gelegenheid voor diverse sporten, er is een podium voor zang, dans en muziek, de melkveehouderijbedrijven presenteren zich en natuurlijk ontbreekt de veekeuring dit jaar ook niet. Bovendien komt er een geheimzinnige gast op bezoek.

Het hoofdthema van de Twentse Landdag 2018 is duurzame energie. De samenwerkende partners Duurzaamheidseducatie van de gemeente Enschede, de Stichting voor Duurzame Plattelandsontwikkeling Enschede (STAWEL), biologische zorgboerderij De Viermarken, het Agrarisch Onderwijscentrum en de Culturele Zondag hebben een gevarieerd programma samengesteld. De organisaties verwachten ook dit jaar weer meer dan 20.000 bezoekers. En ook dit keer is de toegang voor bezoekers natuurlijk gratis.