Op 2 juli maakt H-vision de resultaten van de haalbaarheidsstudie bekend.

De 16 bedrijven en organisaties uit voornamelijk het Rotterdamse havengebied hebben een onderzoek uitgevoerd naar de grootschalige inzet van waterstof in de energievoorziening van de industrie.

Met als doel een aanzienlijke bijdrage te leveren aan de nationale klimaatdoelstellingen.

Ter gelegenheid van de presentatie van de haalbaarheidsstudie organiseren de partijen een minisymposium over Dé start van de waterstofeconomie in Rotterdam.

Het rapport met de onderzoeksuitkomsten wordt aangeboden aan de minister van Economische Zaken en Klimaat, Eric Wiebes.

H-Vision (voorheen Decagas) van TNO betreft een grondige verkenning van grootschalige decarbonisatie van aardgas op de Maasvlakte met afvoer van CO2 via bestaande pijpleidingen voor opslag in de gasvelden P18 en Q1.6. Het idee van H-Vision is om in eerste instantie de waterstof te gebruiken voor gebruik in de (petro)chemie als grondstof en als brandstof voor ondervuring, en daarnaast voor elektriciteitsproductie in plaats van kolen.

In de kolencentrales zou dan een gasturbine voorgeschakeld moeten worden. De efficiency van aardgas naar elektriciteit zou 45% zijn. Ook is een bestaande gascentrale in beeld. Er wordt gesproken over 2.500 MW elektriciteit, waarvoor ca. 5,5 GW aan aardgasreformers nodig is, nieuw te bouwen op de Maasvlakte. Hiervoor zijn 3 van de allergrootste SMR- of ATR-installaties nodig die beschikbaar zijn. Ook de bestaande waterstoffabrieken kunnen in H-vision worden opgenomen.

Het hele concept kan worden uitgevoerd met standaard beschikbare technologie en benutting van bestaande assets, en kan in 2022 – 2025 gereed zijn.

