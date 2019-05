Geschreven op 10-5-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

Eneco-klanten met een elektrische boiler gaan helpen om de pieken van zonne- en windenergie op te vangen.

Dat kunnen ze dankzij een slim apparaatje naast de boiler, dat er ook voor zorgt dat de klant vaker warm water heeft.

Ruim 2000 klanten hebben het apparaatje, de SlimmeBoiler Module, al in huis.

De SlimmeBoiler Module is een groene upgrade voor je boiler. Dankzij de module verbruikt de boiler namelijk vooral energie als er een overschot aan groene energie is. Verder werkt de boiler natuurlijk zoals je gewend bent. En het mooiste is: als je al stroomklant bent van Eneco, krijg je de module gratis.

Ongeveer een half miljoen Nederlandse huishoudens hebben een elektrische boiler in huis die voor het warme water zorgt. In de meeste woningen warmt het water in de boilers ’s avonds laat op zodat er de volgende dag warm water is tot het boilervat leeg is. Volgens Eneco kan dit slimmer en duurzamer.

Daarom is de SlimmeBoiler Module ontwikkeld: een apparaatje naast de boiler dat het water opwarmt op de momenten dat Eneco een groot aanbod aan wind- of zonnestroom beschikbaar heeft.

De module, die via een eigen simkaart in verbinding staat met Eneco, zorgt daardoor ook voor een meer efficiënte opwarming: de module houdt het boilervat continu in de gaten en warmt het water tussendoor op.

Daarmee hebben klanten voortaan vaker warm water, terwijl ze tegelijkertijd moeiteloos een steentje bijdragen aan een duurzamer energiesysteem.

Evert Jan Althuis, innovatiemanager bij Eneco: “Ons elektriciteitsnet moet de komende jaren steeds meer schommelingen van zonne-en windenergie opvangen. Het net verzwaren is een kostbare optie, daarom kijken wij naar innovaties die vraag en aanbod op een slimme manier bij elkaar brengen. De grotere huishoudelijke stroomverbruikers zijn dan het meest interessant, want alle elektrische boilers bij elkaar gebruiken jaarlijks ongeveer evenveel stroom als 600 windmolens kunnen opwekken.”

Eneco installeert de SlimmeBoiler Module dit jaar bij tienduizenden klanten met een huurboiler en energiecontract van Eneco. Naar verwachting wordt de module op termijn ook beschikbaar voor huishoudens zonder Eneco-contract. Voor de ontwikkeling en installatie van de SlimmeBoiler-module werkt Eneco samen met Peeeks, RoamlerTech, TWTG, T-Systems en Bureau Hezelburcht. Het initiatief van Eneco wordt mede mogelijk gemaakt dankzij de subsidie Demonstratie Energie-Innovatie van de rijksoverheid, dat via energie-innovatie economische groene groei wil stimuleren.

