Energie en Besparing Geschreven op 6-9-2020 - Erik van Erne. Geplaatst in Agenda

Vanaf begin september is de HER+ subsidieregeling weer open. Het budget is 30 miljoen euro, bericht Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Bent u bezig met vernieuwende projecten die leiden tot CO2-reductie in 2030? Mogelijk kunt u gebruikmaken van de subsidie Hernieuwbare Energietransitie (HER+), de opvolger van de Hernieuwbare Energiesubsidie.

De subsidieregeling HER+ is open van 1 september 2020, tot en met 31 maart 2021.

De HER+ kijkt naar CO2-reductie in plaats van alleen naar hernieuwbare energieproductie. Daarom zijn nieuwe categorieën toegevoegd die de energietransitie met innovatie stimuleren zoals CO2-afvang en -opslag (CCS), waterstofproductie en diverse warmteproductie opties.

De HER+-projecten moeten leiden tot CO2-reductie in 2030 en daarmee helpen de klimaatdoelstellingen te behalen. Ook moeten ze besparen op de toekomstige uitgaven aan subsidies, overeenkomstig het Besluit stimulering duurzame energietransitie (SDE++). Die besparing moet groter zijn dan de subsidie die u voor het project heeft aangevraagd.

Is het een project voor windenergie op zee? Dan is besparing op de uitgaven op grond van de SDE++ geen voorwaarde. Uw project moet dan wel leiden tot CO2-reductie in 2030 en tot kostenvoordelen groter dan de aangevraagde subsidie. Dit geldt bij de bouw of exploitatie van te bouwen windparken op zee in de territoriale wateren en de exclusieve economische zone van Nederland.

Zie ook: CO2-opslag is geen alles-in-1-oplossing: Risico’s CCS Niet Nauwkeurig te Berekenen – CO2 Initiatief Noord-Nederland: Borg – Kabinet ziet CO2 afvang en opslag helemaal zitten en Barendrecht ziet het helemaal niet zitten – Hogedruk CO2-Pijpleiding onder Woonwijk Oosterheem en Station Bleizo Zoetermeer – CO2 Bombe: Bürgerinitiative ContraEndlager Fresh Air Festival – Alles over CO2 afvang en opslag op één website: co2afvangenopslag.nl – NEAR CO2: Communicatie en participatie rond CO2 afvang en opslag (CCS) projecten – VROM opent Infopunt CO2-opslag in Barendrecht – Shell: communicatie overheid over CO2-opslag onvoldoende