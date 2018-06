Geschreven op 5-6-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

Op korte termijn moet heel Flevoland draaien op duurzame energie. Daarvoor ontwikkelen de provincie, gemeenten en het waterschap samen een Energieagenda.

In de Energieagenda wordt vooruit gekeken naar de toekomst en de overheden laten zien wat ze op korte termijn samen gaan oppakken.

Flevoland is de duurzaamste provincie van Nederland. Windenergie is een van de bekendste vormen van duurzame energie in Flevoland. Maar er zijn nog meer soorten, zoals zonne-energie, bio-energie en bodemenergie.

De combinatie van groei en groen biedt kansen voor de economie en werkgelegenheid in de provincie.

Denk bijvoorbeeld aan de banen die ontstaan door de plaatsing, het onderhoud en beheer van windturbines.

Zie ook: Het Innovatiepaviljoen van de Provincie Flevoland op de Floriade 2022 in Almere – Floriade 2022: Wereld Tuinbouw Expo Almere – Growing Green Cities – Op Weg Naar De Floriade 2022: Zes Groene Etalages Langs Verbrede Waterlandseweg (N305) – Flevoland Rijdt Schoon: Provincie Flevoland Stimuleert Elektrisch Rijden – Spectaculaire Afvalvermindering Bevrijdingsfestival Flevoland in Almere Door Statiegeldbekers

In 2020 wil provincie Flevoland energieneutraal zijn. Samen maken we deze ambitie waar: er zijn volop mogelijkheden voor duurzame energie!