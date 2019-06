Geschreven op 20-6-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

Begin dit jaar tekenden Waterschap Rivierenland en Eliquo voor het ontwerp en realisatie van de nieuwe waterzuiveringsinstallatie Dodewaard.

De nieuwe rioolwaterzuivering heeft een capaciteit van 70.000 inwonersequivalenten en is volledig energieneutraal ontworpen.

De huidige installatie, gebouwd in de jaren ‘80, heeft onvoldoende capaciteit om de hedendaagse zuiveringsbehoefte te realiseren. Doordat er efficiënter en duurzamer gezuiverd moet worden, worden de kleinere rioolwaterzuiveringen in Eck en Wiel, Lienden, Zetten en Valburg gesloten. Als gevolg hiervan moet er afvalwater vanuit die regio’s afgevoerd worden naar onder andere de waterzuiveringsinstallatie in Dodewaard. Daarom wordt de waterzuiveringsinstallatie van Dodewaard niet alleen gemoderniseerd, maar ook in capaciteit vergroot.

De Nereda zuiveringstechnologie van Eliquo en partners Hattum en Blankevoort en RoyalHaskoningDHV bleek, na aanbesteding, het beste te passen. In vergelijking met traditionele technieken kan er veel compacter gebouwd worden en is er sprake van een lagere energiebehoefte. De nieuwe installatie in Dodewaard wordt de tiende Nederlandse Nereda zuivering.

Alle elektriciteit die het nieuwe zuiveringsproces vraagt, zal worden opgewekt door middel van zonnepanelen. Hiervoor wordt op het zuiveringsterrein een zonnepark aangelegd, met een capaciteit die voldoende is om de jaarlijkse energiebehoefte op te wekken. Leen Boltjes, projectmanager bij het Waterschap zegt: “Het Waterschap beoogt in 2030 volledig energieneutraal te zijn en in 2020 al 40% van haar eigen energiebehoefte zelf op te wekken. De nieuwe energie neutrale zuiveringsinstallatie in Dodewaard zal daar dus een belangrijke bijdrage aan leveren”.

De bouw van de nieuwe installatie start in het najaar van 2019 en wordt langs de A15, bij de bestaande waterzuivingsinstallatie, gerealiseerd. Nadat de nieuwe installatie in het najaar van 2020 in gebruik wordt genomen, zullen enkele onderdelen van de bestaande installatie worden aangepast. Rick Langereis, directeur van Eliquo, vult aan: “Door ook het met een circulaire visie te ontwerpen, worden ook herbruikbare objecten van de bestaande installatie, na aanpassing, weer ingezet voor de nieuwe installatie”.

