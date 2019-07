Geschreven op 18-7-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

Naturistenvereniging Lichtbond Noord in Bunne heeft 129 zonnepanelen geplaatst op de daken van hun verenigingsgebouw, het Mierenust, op camping De Mierenhoop, zo genoemd naar de enorme mierenhoop die in de beginjaren aanwezig was.

Voor de financiering heeft de vereniging een gunstige lening afgesloten bij de DEO (Drentse Energie Organisatie) en een gift ontvangen van het RABO projectfonds.

De zon is een onuitputtelijke energiebron en nog gratis ook. Waarom daar dan geen gebruik van gemaakt? Dat dachten Hans Brandts Buys en Jan Liest van de naturistenvereniging. Beiden maakten een voorstel dat ter goedkeuring werd voorgelegd aan de leden.

De naturistenvereniging had graag nog meer panelen willen plaatsen, maar door de aanwezigheid van bomen in de directe omgeving zou er veel slagschaduw op de panelen ontstaan. En bomen kappen was geen optie. Om helemaal energieneutraal te worden, wordt het dit jaar te renoveren toiletgebouw verduurzaamd door middel van isoleren en het opvangen van zonnewarmte voor elektra en warm water.

De Lichtbond Noord is een naturistenvereniging. Het naturisme onderscheidt de LBN van andere verenigingen. Bij een eerste (oppervlakkige) kennismaking is het naakt recreëren daarin het meest opvallend. Niet altijd bloot natuurlijk, maar alleen als het weer of de omstandigheden het toelaten.

Het naturistische wil de vereniging verder tot uitdrukking brengen in het beheer van het terrein. Het verenigingsaspect komt tot uitdrukking in de activiteiten die op het terrein worden georganiseerd en het onderhoud van het terrein dat door de leden gezamenlijk wordt gedaan.

Deze drie elementen naakt, natuur en samenzijn vormen de grondslag van het naturisme dat vaak als volgt wordt gedefinieerd: “het naturisme is een levenswijze in harmonie met de natuur; het wordt gekenmerkt door gemeenschappelijk naaktheid die als doel heeft het bevorderen van zelfrespect, respect voor de medemens en eerbied voor natuur en milieu.”

De Lichtbond Noord wil de ideale omgeving scheppen om deze ideële levensopvatting (deels) te kunnen realiseren. De Lichtbond Noord is opgericht in 1956 en heeft ca. 350 leden.