Geschreven op 5-7-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

Woningcorporatie Bo-Ex realiseert met het consortium Inside Out een energieleverende hoogbouwflat.

Aan de Henriëttedreef in Utrecht wordt het eerste, bewoonde appartement aangepakt volgens Inside Out-renovatie.

Met het Inside Out-renovatiesysteem krijgen flats een slimme gevel met multifunctionele bouwdelen die woningen duurzaam verwarmen en ventileren, gecombineerd met energie opwek door zon en wind. Onderzoek wijst uit dat de 10 etages hoge flat aan de Henriëttedreef hiermee op jaarbasis niet langer energie opslurpt, maar energie kan opleveren.

Woningcorporatie Bo-Ex onderzoekt in het consortium Inside out hoe haar hoogbouwflats energieleverend gemaakt kunnen worden met een modulair Inside Out renovatiesysteem. Het consortium is gestart met een proef voor de Henriëttedreef in de Utrechtse wijk Overvecht (58 woningen) en bij Hogeschool Utrecht. Hiermee geven Bo-Ex, het consortium, de huurders en de gemeente Utrecht invulling aan de gedeelde ambitie om woonlasten te beheersen en de CO2-emissie te beperken.

Inside Out ontwikkelt en test een modulair renovatiesysteem op twee proeflocaties in Utrecht. De komende maanden breidt Bo-Ex de opwekking van duurzame energie aan de Henriëttedreef uit met het plaatsen van een windgenerator op het dak van de flat. Tegelijkertijd ontwikkelt het consortium samen met afstuderende studenten bij Bos Installatiewerken een slimme gevel die installaties integreert in multifunctionele bouwdelen. Het consortium bouwde in juni 2017 een testopstelling bij Hogeschool Utrecht om inzicht te krijgen in de werking hiervan en om de energieprestaties te simuleren.

Inside Out integreert installatiecomponenten zoals verwarming, ventilatie, isolatie en warm water tot drie multifunctionele bouwdelen en combineert deze met duurzame energieopwekking en lokale energieopslag in elektrische deelauto’s. De bouwdelen worden aan de buitenzijde van de flat geplaatst, vandaar de naam Inside Out. Dankzij duurzame energieopwekking en lokale energieopslag vermindert de piekbelasting op het net en profiteren bewoners van lage woon- en mobiliteitslasten. Het project betrekt nadrukkelijk bewoners bij het project; het gaat immers over hun woning. Tot slot wordt gewerkt aan de bijpassende financierings- en verdienmodellen. Het Inside Out-systeem wil zo een bijdrage leveren aan de seriematige renovatie van 250.000 hoogbouwwoningen tot energieleverende wooncomplexen in Nederland.

Er ligt een grote opgave in Nederland om bestaande woningen te verduurzamen. Jaren ’60-’70 hoogbouwflats vormen de grootste uitdaging met hun relatief kleine dakoppervlak, waardoor opwek van voldoende zonne-energie lastiger is dan bij grondgebonden woningen en lage flats en er beperkte ruimte is voor installaties. Juist voor deze flats wil Inside Out een doorbraak realiseren op weg naar energieleverende complexen met gezonde leefomstandigheden, een duurzame mobiliteitsoplossing en beheersbare woonlasten voor bewoners en corporaties.

Het project wordt uitgevoerd door het Inside Out-consortium bestaande uit woningcorporatie Bo-Ex, Nefit-Bosch Thermotechniek, Alkondor Hengelo, Bos Installatiewerken, LomboXnet, architectenbureau cepezed, Universiteit Utrecht en Hogeschool Utrecht, onder leiding van het Utrecht Sustainability Institute. Het project is mede gefinancierd door TKI Urban Energy uit de Toeslag voor Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI’s) van het Ministerie van Economische Zaken. TKI Urban Energy ondersteunt Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen bij de ontwikkeling van innovaties voor een snelle transitie naar een duurzaam, betrouwbaar en betaalbaar energiesysteem in de gebouwde omgeving.