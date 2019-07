Geschreven op 8-7-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

Neptune Energy gaat mee werken aan een pilot voor de eerste offshore waterstoffabriek in de Nederlandse Noordzee.

Een baanbrekend power-to-gas project. Dat maakte Neptune Energy deze week bekend. De pilot gaat later in 2020 met de productie beginnen.

Op het Q13a platform van Neptune wordt een zeecontainer geplaatst waar een megawatt-elektrolyseerder in zit. Het Q13a platform ligt op 13 kilometer uit de kust van Scheveningen. Het is heel geschikt voor dit project omdat dit het eerste volledig geëlektrificeerde offshore olieplatform in de Nederlandse Noordzee is. Het platform bespaart ongeveer 16,5 kiloton CO2 per jaar.

De waterstof die de elektrolyseerder op het Q13a-platform produceert gaat via een pijpleiding naar een tweede platform dat door Taqa wordt geëxploiteerd. Daar wordt de waterstof gebruikt om elektriciteit te genereren voor het aandrijven van het platform.

Lex de Groot, Managing Director van Neptune Energy: “Deze pilot toont de waardevolle rol die gas moet spelen in de integratie van verschillende energiesystemen. En het onderstreept onze inzet om innovatieve technologieën te gebruiken. En wij ondersteunen een duurzame toekomst voor onze industrie. De Noordzee, waar zowel wind als aardgas in overvloed beschikbaar zijn, is de perfecte proeftuin. We zijn er trots op dat ons Q13a-platform is geselecteerd. Dit platform is de eerste in Nederland die volledig geëlektrificeerd is, waardoor het uitstekend samengaat met deze belangrijke pilot.”

De pilot biedt de deelnemers de mogelijkheid om hun ervaring met het produceren van waterstof in een offshore-omgeving te ontwikkelen. En het is een testterrein voor innovatieve technologieën en geïntegreerde systemen.

