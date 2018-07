Geschreven op 29-7-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

Bij De Jong’s IJsfabriek in Gorredijk zit duurzaamheid in de genen. Zoals ze het zelf zeggen: “Duurzaamheid zit er bij ons al 70 jaar in.

Wij denken in generaties en niet in korte termijn. Naast onze mooie en natuurlijke ijsjes is nu ook onze (relatief nieuwe) ijsfabriek aan de beurt.

Deze winter werd ons dak vol gelegd met meer dan 200 zonnepanelen. Waarmee wij nu energieneutraal kunnen werken. Daarnaast zijn wij ingestapt als partner van Fossylfrei Fryslan.”

De Jong’s IJs is een familiebedrijf met drie generaties ijsmakers. Het snel groeiende bedrijf moet continu keuzes maken om een duurzame groei te realiseren. De Jong wil zo heerlijk ijs blijven maken voor nu en de komende generaties met een zo klein mogelijke belasting van onze planeet.

“Ons gebouw is sinds eind 2015 energieneutraal voor wat betreft het elektriciteitsverbruik, door middel van meer dan 200 zonnepanelen. Door gebruik te maken van de EIA-subsidie zullen we deze zonnepanelen al na 6 jaar terugverdienen.

Alle verlichting is tussen 2015 en 2017 vervangen door LED-verlichting. Door actieve monitoring kunnen wij nauwkeurig berekenen wanneer we met welke energiepieken kunnen werken. Momenteel werken wij aan de volgende stap om onze restwarmte te gebruiken voor de verwarming van onze kantoren, om zo ook het laatste aardgas af te sluiten in 2018.

Dit jaar willen we volledig fossielvrij ondernemen. Een van de oplossingen vanuit Fossielvrij MKB was het gebruik van heatpipes, waarmee we middels de zon warm water kunnen genereren dat we gebruiken voor de machines in de ijsfabriek. De nieuwste uitbreiding van ons gebouw betreft kantoren met enkel infraroodverwarming die draait op de zonnepanelen.”

“Onze productie is de laatste 5 jaar enorm gegroeid. Door te kiezen voor grotere ijsmachines en vriescellen produceren wij efficiënter, met een lager energieverbruik als gevolg. In de ijsmakerij worden productieruns op elkaar afgestemd om grote pieken in onze elektriciteitsvraag te voorkomen. Eind 2017 is onze pasteurisatie en homogenisatielijn (voor het verhitten van de melk en room) omgebouwd van aardgas naar elektrisch. De restwarmte daarvan zorgt voor schoonmaakwater op 40 graden voor de industriële reiniging (CIP). Wij gebruiken nu alleen nog elektrische machines en apparatuur.”

“Wij betrekken onze grondstoffen zoveel mogelijk uit de regio, waarmee we veel brandstof besparen. Ons ijs wordt voor een groot deel verkocht vanaf onze bakfietsen, die alleen menskracht gebruiken. De eerste bedrijfswagen op groen gas wordt nu gemaakt en verder kiezen wij er voor om mobiliteit uit te besteden aan bedrijven die duurzaam vervoer aanbieden, bijvoorbeeld met elektrische bestel- en vrachtwagens. In 2018 moeten al onze eigen auto’s fossielvrij zijn.”