Geschreven op 11-1-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

Energiecoöperatie deA en de Taskforce Zonne-energie van de gemeente Apeldoorn stellen samen een Top 30 van zonnedaken in Apeldoorn op.

Iedereen met een zonnedak van 50 of meer panelen, gerealiseerd in 2018, kan zich aanmelden voor de lijst. De Top 30 is de groslijst voor een zonnedak-award 2018 die binnenkort wordt uitgereikt.

De Taskforce Zonne-energie van gemeente Apeldoorn en lokale energiecoöperatie deA stellen deze lijst op om de ontwikkeling van zonne-energie in Apeldoorn in beeld te brengen.

De gemeente streeft ernaar dat in 2030 ruim een derde van de verbruikte energie in Apeldoorn duurzaam wordt opgewekt. Een mix van duurzame energiebronnen moet daarvoor zorgen, waaronder zonne-energie. Ongeveer 75% van al het Apeldoornse dakoppervlak dat geschikt is voor zonnepanelen wordt dan ook daadwerkelijk benut, is het streven. Dat betekent ongeveer 1 miljoen panelen, bij elkaar 375 hectare dak.

Erik Vos, lid van deA en initiatiefnemer van de lijst: “We hebben deze lijst samengesteld met de informatie die ons bekend is. Maar we gaan ervan uit dat we niet alles in beeld hebben. Veel bedrijven, organisaties en vve’s zijn op dit moment bezig met het verduurzamen van hun energiegebruik door zonnepanelen. Niet alle initiatieven halen de publiciteit. We vragen daarom iedereen die in 2018 een zonnedak van 50 of meer panelen heeft laten leggen, ons te mailen zodat we de lijst compleet kunnen maken. Alle aanvullingen en correcties zijn welkom.” Alhoewel de lijst waarschijnlijk nog niet compleet is, tekent zich een duidelijk beeld af. Waren zonnepanelen in 2016 nog nauwelijks in beeld bij bedrijven, twee jaar later, in 2018 zijn er tientallen bedrijven in Apeldoorn die zonne-energie gingen opwekken op hun dak.

Zodra de zonnedaklijst over 2018 compleet is, willen de Taskforce Zonne-energie en de Apeldoornse energiecoöperatie een Zonnedak Award 2018 uitreiken. Anne ten Brummelhuis van de Taskforce Zonne-energie: “Veel bedrijven denken wel eens na over het plaatsen van zonnepanelen, maar hebben vaak ondersteuning nodig, juist in de beginfase als nog niet alles duidelijk is. Voorbeelden van andere ondernemers die de stap al hebben gezet, zijn een mooie stimulans. Dit laat ook zien dat investeren in zonne-energie loont”. Zonne-energie is zeker rendabel, maar eerst moet er geld voor worden vrijgemaakt, gereserveerd of worden subsidies aangevraagd. Vanuit de gemeente, Taskforce en deA willen we met deze shortlist en de award waardering geven aan Apeldoorns initiatieven die zich hiervoor inzetten. De award gaan we uitreiken aan het meest bijzondere initiatief voor een zonnedak vanaf 50 panelen in 2018.”

