Energie en Besparing Geschreven op 7-8-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Agenda

Na het succes van vorig jaar organiseert de Dutch Data Center Association (DDA) op woensdag 10 oktober 2018, de Dag van de Duurzaamheid, de tweede editie van het Datacenter Restwarmte & Innovatie congres.

Dit jaar vindt het congres plaats in de Johan Cruijff ArenA, een van de duurzaamste stadions ter wereld.

Het congres wordt georganiseerd in samenwerking met o.a. het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De doelstelling is kraakhelder: het bevorderen van de energietransitie door datacenter restwarmte- en innovatie initiatieven te starten en versterken. Met diverse keynotes, concrete projectpresentaties en een Klimaatakkoord Forum beoogt de DDA best practices met alle stakeholders te delen en kan de volgende stap naar een duurzame, circulaire economie gezet worden.

Tijdens het congres in 2017 zijn er al plannen omtrent datacenter restwarmte gemaakt, waarvan meerdere inmiddels in uitvoering zijn. Met de komst van het Voorstel voor hoofdlijnen van het Klimaatakkoord wil de sector de inspanningen nog verder in een stroomversnelling brengen. Marc Gauw, kwartiermaker Restwarmte van de DDA: “We hebben veel in huis om de beoogde doelstellingen van het Klimaatakkoord te halen. De kennis en ervaring zijn er, als ook de wil om te investeren en te innoveren. Nú is de tijd om te zorgen dat alle puzzelstukjes op hun plaats vallen. Met het congres brengen wij de juiste partijen en ideeën bij elkaar, om zo echt stappen te zetten en concrete plannen tot uitvoering te brengen.”

Op het programma staan o.a. Diederik Samsom, tafelvoorzitter Gebouwde Omgeving bij het Klimaatakkoord-voorstel, en vele vertegenwoordigers van concrete restwarmte projecten. Naast het reguliere programma is er voldoende gelegenheid om te netwerken op de innovatievloer en tijdens de netwerkborrel.

Het congres brengt 200 tot 250 bezoekers van diverse pluimage bij elkaar, waaronder datacenters, beleidsmakers, vastgoed professionals, warmte- en energiebedrijven, engineers, leveranciers en financiers. Het aantal beschikbare plaatsen is beperkt, geïnteresseerden doen er dus goed aan om tijdig een plaats te reserveren.

“Een circulaire economie bereik je gezamenlijk”, aldus Gauw. “Wij werken vanuit de datacenter sector daarom graag samen met alle partijen die een rol spelen bij de energietransitie en zijn verheugd om op het congres velen daarvan in één zaal te hebben. We hopen daarmee een goede voorzet te geven in dit bijzonder duurzame stadion om de aanwezigen met de vers opgebouwde kennis en contacten zelf te kunnen laten scoren!”

Zie ook: Dag van de Duurzaamheid 2018: Hét Duurzaamheidsevenement van Nederland op 10 oktober 2018 – Sunport Delfzijl met 116.400 Zonnepanelen: Duurzame Stroom voor Google Data Center – Eneco Windpark Delfzijl Noord: Duurzame Stroom voor Nieuw Datacenter van Google – Google’s Groene, Duurzame Datacenters – Tellenes Wind Farm in Norway with 50 Windturbines: 160 MW for Google Datacenters in Europe – Windpark Bouwdokken op Werkeiland Neeltje Jans: Stroom voor AkzoNobel, DSM, Google en Philips – Syracuse Universiteit: The Greenest Data Center in the World?