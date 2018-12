Geschreven op 15-12-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

Asbestdaken veranderen de komende jaren in zonnecentrales, zo verwacht Essent. Het energiebedrijf lanceert Dakvrienden.

(Boeren)bedrijven kunnen hun asbestdak via Essent kosteloos laten vervangen door een nieuw dak en in ruil daarvoor gebruikt Essent het dak om groene stroom op te wekken met zonnepanelen.

Essent financiert de vervanging van het dak en de installatie van de zonnepanelen. In ruil hiervoor ontvangt het concern wel twintig jaar lang gratis de groene stroom van het dak.

De bedoeling is dat bedrijven in een klap aan het toekomstige asbestdakenverbod voldoen en Nederland helpen verduurzamen, zonder zelf iets te hoeven investeren en doen. Vanaf eind 2024 is er een verbod op asbesthoudende daken. Essent financiert en regelt de vervanging van het asbestdak door een nieuw dak en de eigenaren stellen hun dak ter beschikking voor de opwek van groene stroom, voor een looptijd van 20 jaar. Daarna zijn de zonnepanelen van hen. Op de zonnepanelen zit een garantie van 25 jaar. De agrariër ontvangt dus de stroom van de laatste vijf jaar, hoewel het rendement van de panelen na twintig jaar wel 20 procent afneemt.

Stella Brenninkmeijer, directeur Marketing Development van Essent: “Het vervangen van asbestdaken door een nieuw dak met zonnepanelen is driedubbele winst: het bedrijf een asbestvrij dak, wij de ruimte om groene stroom op te wekken en Nederland meer lokaal opgewekte, duurzame energie.”

Volgens Essent zijn veel (boeren)bedrijven positief over het verwijderen van asbest, maar hikken ze aan tegen de vele hobbels die ze moeten nemen. Brenninkmeijer: “Veel agrariërs willen wel graag laten saneren, maar zien op tegen de hoge kosten en het gedoe. Hiervoor biedt Essent de oplossing door agrariërs volledig te ontzorgen, zodat zij zich kunnen richten op hun bedrijf.”

Daarnaast bieden asbestdaken een groot potentieel voor verduurzaming. Brenninkmeijer: “Op de totale voorraad asbestdaken passen in totaal zo’n 17 miljoen zonnepanelen. Dat is goed voor het stroomverbruik van circa 1,6 miljoen huishoudens en een CO2-besparing van 3,2 Megaton. Dat staat gelijk aan een bos zo groot als 320.000 voetbalvelden, ruim de oppervlakte van Limburg. Door zonnepanelen op de daken te leggen, benutten we beschikbare, geschikte ruimte in Nederland optimaal.”

Op alle Nederlandse asbestdaken die vervangen moeten worden, kunnen in totaal zeventien miljoen zonnepanelen worden geplaatst. Die zonnepanelen samen zouden net zoveel stroom produceren als 1,6 miljoen huishoudens jaarlijks verbruiken. Essent hoopt de komende zes jaar zo’n 625.000 zonnepanelen te plaatsen. Zo’n aantal zonnepanelen produceert net zoveel stroom als ongeveer zestigduizend huishoudens verbruiken. Het concern heeft al contracten met zo’n zeventig bedrijven om de asbestdaken te vervangen.

Ruitersportcentrum Geraedts is het eerste bedrijf dat de handen ineen heeft geslagen met Essent en haar 4.800 vierkante meter dak met asbest heeft verruild voor een nieuw dak met 660 zonnepanelen. Lei Geraedts, eigenaar Ruitersportcentrum Geraedts: “Ik ben heel blij dat Essent mij heeft geholpen met de financiering en de organisatie van deze hele operatie. Het vergt toch een behoorlijke investering, zowel qua geld als tijd om het allemaal te regelen. Nu heb ik een schoon dak dat ook nog eens groene stroom opwekt voor zo’n 64 gezinnen, waardoor op andere plaatsen minder grijze stroom opgewekt hoeft te worden. Daar krijg ik een goed gevoel van.”

Essent verwacht in 2019 de eerste 150.000 vierkante meters asbestdak, verdeeld over 70 bedrijven, te transformeren tot zonnedak. De in totaal 75.000 zonnepanelen leveren genoeg zonne-energie op voor het stroomgebruik van meer dan 7.300 huishoudens.

Op dit moment heeft Nederland ongeveer 68 miljoen vierkante meter asbesthoudend dak, waarvan zo’n 80 procent in handen van agrariërs. Eind 2024 moet alles verwijderd zijn. Aan het saneren en vervangen zit een prijskaartje. Gemiddeld gaat het om een investering van 30.000 euro per 1.000 vierkante meter. Veel agrariërs hebben dat geld niet op de plank liggen. Bovendien is de subsidiepot van 4,5 euro per vierkante meter voor het verwijderen van asbestdaken leeg.

Bent u eigenaar van een asbestdak in Nederland? Dan bent u vanaf 2024 verplicht om het asbest te verwijderen. Het dak asbestvrij maken en vervangen is een flinke investering. Met DakVrienden ondersteunt Essent bedrijven met het opruimen en vervangen van minimaal 800 m2 asbestdak op basis van het meter-voor-een-meter-concept.

