Energie en Besparing Geschreven op 11-4-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Agenda

De daken van Protest Sportswear, CDR Vastgoed en Dekker Sport & Party in Warmond en Zoetermeer zijn sinds maart 2018 voorzien van zonnepanelen.

In totaal zijn door KiesZon de afgelopen 9 maanden 10.000 zonnepanelen over circa 25.000 vierkante meter geïnstalleerd, goed voor circa 2,5 miljoen kilowattuur (kWh) per jaar.

Daarmee kunnen ongeveer 600 huishoudens een jaar lang van groene stroom worden voorzien.

De bedrijven Protest, huurders van CDR Vastgoed (waaronder Monkey Town en Prolife fitness), Dekker Warmond en Dekker Zoetermeer nemen het grootste deel van de groene stroom af. De resterende groene stroom kan op termijn door bedrijven in de omgeving worden afgenomen of wordt teruggeleverd aan de energieleverancier.

Met het zonnepanelenproject komen Protest Sportswear, Dekker Warmond, Dekker Zoetermeer en CDR Vastgoed tegemoet aan de wens van de gemeente om meer bedrijven groener te laten ondernemen.

De officiële ingebruikname wordt op donderdag 19 april 2018 gevierd tijdens de opening van Lucky’s Bowling te Warmond. Lucky’s bowling is de eerste designbowlingbaan van West-Europa, een trendy vintage ingerichte bowling met restaurant die eveneens grotendeels draait op groene stroom.

