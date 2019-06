Geschreven op 5-6-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

De Universiteit Utrecht heeft 4600 zonnepanelen geplaatst op negen universiteitsgebouwen.

In totaal leveren de zonnepanelen 1 miljoen kWh elektriciteit per jaar.

Hiermee heeft het Utrecht Science Park/De Uithof het grootste oppervlak aan zonnepanelen in Utrecht.

Samen met het UMC Utrecht en de Hogeschool Utrecht heeft het Utrecht Science Park De Uithof het grootste oppervlak aan zonnepanelen (8.000) in Utrecht en behoort het tot de top in Nederland.

Universiteit Utrecht heeft Movares gevraagd een bouwkundige en constructieve toets uit te voeren voor de daken en elektrotechnisch advies te geven over de aansluiting en kWh-meting, contractering en aanbesteding en de uitvoeringsbegeleiding.

De Universiteit Utrecht heeft de ambitie om in 2020 de helft van het energiegebruik duurzaam op te wekken, onder meer door warmte-koude-opslag, windenergie en het benutten van zonlicht. De bijdrage aan duurzame energieopwekking door zonnepanelen is weliswaar beperkt, maar er zijn ook andere voordelen. Het draagt bij aan een beperking van de CO2-footprint. Uiteindelijk wil de Universiteit Utrecht in 2030 CO2-neutraal zijn.

De zonnepanelen bieden ook de mogelijkheid voor versterking van de onderzoeks- en onderwijscomponent van betrokken faculteiten. Zo doen studenten onder andere onderzoek naar het effect van Oost-West oriëntatie tegenover de gebruikelijke Noord-Zuid ligging, en rekenen zij uit wat de verwachte opbrengst zal zijn op basis van historische zonnestralingsgegevens.

