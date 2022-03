Energie en Besparing Geschreven op 25-3-2022 - Erik van Erne. Geplaatst in Agenda

Knip zelf een paar meter radiatorfolie voor achter je verwarming. Dan houd je de warmte binnen en verwarm je niet je buitenmuur! Scheelt echt heel veel geld en energie!

Helemaal gratis op te halen tussen 12 uur en 14 uur zondag 27 maart 2022 in het Olympisch Stadion in Amsterdam. Het hele veld ligt vol met zevenduizend meter radiatorfolie geschonken door Tonzon. Iedereen mag er een paar meters afknippen. Reken wel even uit hoeveel meter je nodig hebt door je radiatoren te tellen!

Er zijn genoeg redenen om vandaag nog te stoppen met aardgas. Het klimaat, afhankelijkheid en financiering van regimes in instabiele landen, en dichter bij huis, onze verdubbelde energierekening. Onze buren, of wij zelf met een laag inkomen en een hoge rekening, zitten met de handen in het haar.

Goed nieuws. Die handen kunnen uit de mouwen! De landelijke dagtegengas sprak de Amsterdamse beweging 02025 direct aan. Hoe simpel. Op zondag 27 maart 2022 zetten we stappen om te stoppen met gas. 02025 vond de organisatie Tonzon bereid het gras van het Olympisch Stadion helemaal vol te leggen met zevenduizend vierkante meter folie.

Initiatiefnemer en energiecommissaris Pauline Westendorp “Je plakt het vandaag gratis achter je radiator en bespaart tientallen euro’s per jaar. Het kost je (of je vriendelijke buur) één uurtje en deze maatregel heb je dus op dezelfde zondag al terugverdiend! Wij bieden als 02025 al jaren perspectief op een lage, stabiele energierekening met schone energie.”

Jari, Ravi en Alex die vlak bij het Stadion wonen, bespraken het in hun les op de Geert Grooteschool. Ravi: “De vraag was kunnen we een hele dag zonder gas? We wilden dan niet koken op gas en salades kopen bij de Albert Heijn, maar hoe wordt die eigenlijk verwarmd? We gaan nu in ieder geval zondag zelf folie halen om achter onze radiatoren op school te plakken.”