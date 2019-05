Geschreven op 8-5-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

Coolblue gaat zonnepanelen verkopen en zoekt hiervoor 1.000 installateurs. Het bedrijf zoekt in ieder geval installateurs in de omgeving van de regionale depots in Rotterdam, Amsterdam, Apeldoorn en Tilburg.

Naast installateurs zoekt het bedrijf ook teamleiders, accountmanagers, engineers en een projectmanager voor het zonnepanelenproject.

Binnenkort start de verkoop en installatie van zonnepanelen in de omgeving van Rotterdam, Amsterdam, Apeldoorn en Tilburg. Later dit jaar wil Coolblue deze dienst uitbreiden naar de rest van Nederland.

Coolblue stelt de grootste te willen worden en de meest klantvriendelijke zonnepaneelspecialist van Nederland en België. Daarmee impliceert het bedrijf ook in België actief te willen worden, waarbij het meldt dit jaar nog enkel in heel Nederland zonnepanelen te gaan aanbieden. Overigens is het zonnepanelenaanbod nog niet in de webshop van Coolblue terug te vinden.

Zie ook: Zonnedak Met 23.000 Zonnepanelen Op XXL-Distributiecentrum Coolblue In Tilburg – CoolblueFiets: Coolblue Gaat Kleine Pakketjes Per Pakfiets Bezorgen – Coolblue TV-Bus: TV’s In Amsterdam en Rotterdam Bezorgen Met Elektrische Bestelbusjes