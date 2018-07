Klimaatverbond Nederland en I&O Research organiseren op donderdag 15 november in het provinciehuis in Zwolle een internationale conferentie waarin vertegenwoordigers van gemeenten, provincies, waterschappen, energiebedrijven, netbeheerders, woningcorporaties en vervoerbedrijven kennis en ervaringen uitwisselen.

Bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden onderhandelden de afgelopen maanden aan vijf klimaattafels over het Klimaatakkoord en op dinsdag 10 juli presenteerde commissievoorzitter Ed Nijpels het Klimaatakkoord op hoofdlijnen. Decentrale overheden krijgen een belangrijke verantwoordelijkheid in de uitvoering ervan. Maar, zo benadrukte Nijpels: ‘niemand kan het alleen. Iedereen zal moeten meedoen om het tot een succes te maken”.

Gemeenten, provincies en waterschappen zullen het Klimaatakkoord uitvoeren in samenwerking met een breed scala aan partners, niet in de laatste plaats samen met burgers. Ambitieus klimaatbeleid is dus ook ambitieus democratisch beleid. En als het even kan: democratie van onderop.

Keynotespreker Tine de Moor, hoogleraar aan de Universiteit van Utrecht, zet ons alvast op het juiste spoor. De Moor is expert op het gebied van burgerinitiatieven, zoals collectieven voor duurzame energie en landschapsbeheer. De Moor spreekt over de historie en toekomst van de commons. Zelf noemt ze dat ‘instituties van collectieve actie’ als een soort correctiemechanisme voor het economische klimaat van liberalisering en privatisering van de afgelopen decennia.

In werksessies wordt ingegaan op diverse thema’s en vragen:

Mobiliteit: samen verder?

Als we niets doen lopen steden vast en vol. Fijnstof, CO2 uitstoot,… Voor veel mensen blijft de auto een ‘heilige koe’. Hoe kwam dan toch de Arnhemse milieuzone tot stand? Welke partijen droegen eraan bij, welke waren tegen? Op welke manier werden inwoners en ondernemers betrokken? En welke rolverdeling zagen we tussen gemeente, provincie en Rijk? De hoofdrolspelers reconstrueren, kijken vooruit en denken actief mee met uw mobiliteitscasus.

Lokale, duurzaam opgewekte energie: iedereen doet mee!

In deze – internationale – sessie kijken we naar de ruimtelijke en regionale gevolgen van lokale, duurzaam opgewekte energie. Welke kansen biedt het de lokale democratie? Is wind- en zonne-energie een publieke zaak of is het maatschappelijk eigendom? Welk politiek leiderschap is er nodig? Hoe pakken onze buurlanden dat aan? Coopem uit Belgie, PlymouthEnergy uit Engeland en de Europese Commissie delen hun inzichten en ervaringen. Samen gaan we op zoek naar belemmeringen en kansen bij u in de buurt.

Samenwerken in de gebouwde omgeving: waar haal je de energie vandaan?

Ook regionale warmtenetten zijn onderdeel van de energietransitie. Maar hoe organiseer je dat? Met bewoners, met de gemeente, met grondeigenaren en energiebedrijven? Inwoners van de Amsterdamse wijk Watergraafsmeer hebben een goed plan: 5.000 woningen van energie voorzien met warmte uit de nabijgelegen serverruimtes van een datacenter op Science Park. Ondertussen lijkt het plan te gaan lukken. De initiatiefnemers van MeerEnergie vertellen hoe ze op dit idee kwamen en over de manier waarop ze gemeente, energiebedrijf en andere inwoners meekregen. Niet zonder slag of stoot.

Klimaat Escaperoom: partnerschappen voor duurzaamheid: #hoedan?

Is de klimaatcrisis een kans op een nieuwe economie, op meer democratie? Maar hoe dan? In de Escaperoom ervaren we in spelvorm de obstakels én nieuwe mogelijkheden: welke taal is helpend, welke waarden zijn gedeeld en hoe doe je zaken? Samen met de trainers van het Rondreizend Burgercircus ontwarren we de lokale complexiteit en ontwikkelen we praktische perspectieven voor uw lokale transitie.

