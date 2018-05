Energie en Besparing Geschreven op 25-5-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Agenda

Het Energieloket Groningen organiseert samen met twaalf Groningse gemeenten en vereniging SLIM Wonen met energie een collectieve inkoop van duurzame installaties zoals zonnepanelen, een zonneboiler en/of een warmtepomp.

Deelname is vrijblijvend: u bepaalt aan de hand van het aanbod of u gaat verduurzamen. Uw energierekening daalt met duurzame installaties honderden euro’s per jaar.

Energieloket Groningen en het bedrijvenplatform SLIM wonen met energie hebben uitvoerders geselecteerd op basis van prijs, kwaliteit én ervaring. Hierdoor is het aanbod dat u ontvangt betrouwbaar én betaalbaar.

Heeft u interesse in zonnepanelen en/of een zonneboiler? Dan komt er een adviseur bij u thuis langs. De adviseur bekijkt de woning en het dak. Aan de hand van dit bezoek kan hij u precies vertellen wat de mogelijkheden zijn. Het advies voor warmtepompen wordt op afstand voor u opgesteld. U vult hiervoor samen met de adviseur alvast een formulier met enkele vragen in. Binnen enkele dagen na het adviesbezoek belt een expert op het gebied van warmtepompen u op om de mogelijkheden verder te bespreken. Voor het advies over zonnepanelen, zonneboilers en/of een warmtepomp wordt een eenmalige eigen bijdrage van 20 euro gevraagd.

Via Energieloket Groningen en SLIM Wonen bent u zeker van kwaliteit tegen een goede prijs. Via deze actie ontvangt u scherpe vrijblijvende offertes voor zonnepanelen, een zonneboiler en/of een warmtepomp. U kunt zich aanmelden voor de collectieve inkoopactie duurzame installaties tot en met vrijdag 29 juni 2018.