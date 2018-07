Vanaf half maart konden alle inwoners van Zuid-Holland en Zeeland zich vrijblijvend inschrijven voor de Collectieve Inkoop Zonnepanelen. Meer dan 10.000 mensen hebben dit gedaan. Leveranciers Tautus en SolarNRG wonnen vervolgens de veiling.

Namens de leveranciers heeft Vereniging Eigen Huis de deelnemers een persoonlijk aanbod gestuurd voor een compleet zonnepanelensysteem, inclusief installatie, garanties en monitoring. Inmiddels zijn de eerste systemen al bij de mensen thuis geïnstalleerd. Eind april 2019 worden de laatste systemen gelegd.

De Collectieve Inkoop Zonnepanelen wordt door Vereniging Eigen Huis georganiseerd voor alle huiseigenaren. Het aanbod is van hoogwaardige kwaliteit tegen een scherpe prijs en bestaat uit een compleet zonnepanelensysteem, inclusief installatie door een gecertificeerd installateur. Vereniging Eigen Huis organiseert in de komende maanden de Collectieve Inkoop Zonnepanelen in de provincies Friesland, Groningen, Drenthe en Flevoland. Als u mee wilt doen dan moet u zich vóór 1 augustus 2018 vrijblijvend inschrijven.