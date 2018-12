Geschreven op 15-12-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

Het Waddenfonds investeert elf miljoen euro in vijf grootschalige projecten op het gebied van groene chemie en groene energie. Vier van deze projecten zijn bedoeld om het Chemiepark in Delfzijl te vergroenen.

Daarnaast wordt geïnvesteerd in de bouw van een installatie voor groen gas op Ameland. Door de bijdrage van het Waddenfonds wordt in totaal 44 miljoen euro in deze vijf projecten gestopt.

Eén van de projecten waar het Waddenfonds in investeert, is de waterstofinstallatie die in Delfzijl wordt gebouwd. Waterstof is onmisbaar als grondstof voor chemische bedrijven en kan een belangrijke groene energiedrager zijn. De installatie moet ervoor zorgen dat waterstof op veel grotere schaal geproduceerd kan worden uit hernieuwbare energiebronnen in de omgeving.

Nu wordt waterstof nog geproduceerd met energie afkomstig van aardgas. De verwachting is dat op jaarbasis de uitstoot van CO2 met 30 tot 45 kiloton gereduceerd wordt. De totale investering bedraagt ruim dertig miljoen euro; het Waddenfonds gaat 5,2 miljoen euro bijdragen. Het resterende bedrag wordt geïnvesteerd door FCH-JU, Nouryon (voormalige Akzo Nobel) en Gasunie.

Er komt een nieuwe waterstofleiding voor groene waterstof op het Chemiepark van Delfzijl. In eerste instantie worden zes chemiebedrijven op het netwerk aangesloten. De komende jaren moet een steeds groter deel van de chemische industrie gebruik maken van groene grondstoffen en duurzame energie. De verwachting is dat de waterstofleiding een belangrijke basis zal zijn voor de infrastructuur. De investering is drie miljoen euro, waarvan het Waddenfonds één miljoen bijdraagt. Groningen Seaports investeert de overige twee miljoen.

In Delfzijl komt een restwarmteleiding, die ook gaat dienen als leiding voor plantaardige grondstoffen (groene grondstoffen en chemicaliën) tussen bedrijven. Met het transport van restwarmte tussen bedrijven kan bespaard worden op brandstof. Bovendien wordt de restwarmte niet meer geloosd in de Waddenzee. Daarnaast zorgt de leiding ervoor dat grondstoffen niet meer vervoerd hoeven te worden over de weg, waardoor de uitstoot van CO2 verminderd wordt. Samen met Groningen Seaports wordt in totaal 4,7 miljoen euro geïnvesteerd in deze restwarmteleiding, waarvan het Waddenfonds 1,8 miljoen euro voor zijn rekening neemt.

Groene chemie uit CO2 en zonlicht. Dit project betreft onderzoek naar manieren om biomassa te produceren door middel van

fotosynthese, met CO2 en water als grondstoffen. Uit de biomassa kunnen grondstoffen gewonnen worden voor onder andere de chemie. Om dit onderzoek te kunnen uitvoeren, wordt een proefopstelling gebouwd in Delfzijl die 22 ton biomassa per jaar gaat produceren. De totale investering is bijna 2,4 miljoen euro. Het Waddenfonds gaat ruim één miljoen euro bijdragen. Het resterende bedrag wordt geïnvesteerd door Photanol X B.V.

