Vanaf eind mei gaan 3500 zonnepanelen op het parkeerdek circa 35 procent van de benodigde energie leveren aan Carbon6, het voormalige CBS-gebouw in Heerlen.

De zonnepanelen liggen op een houten constructie, gemaakt van duurzaam hout. Het regenwater dat op het dak valt, wordt gezuiverd met een helofytenfilter.

Het voormalige hoofdkantoor van CBS (Carbon6) huisvest momenteel een community van zo’n 130 huurders. Carbon6 is gestart in 2012. De methode van Walas Concepts is om zo’n pand geleidelijk te ontwikkelen. De eerste fase is nu afgerond. Belangrijk onderdeel van het project is de energietransitie. Oorspronkelijk werd gedacht aan zonepanelen op het dak van het pand, maar dat bestaat uit veel kleine vleugels en een klein dak, dus dat is niet echt geschikt voor zo’n groot project.

Naast het gebouw bevinden zich twee grote parkeerterreinen met een ondergrondse parkeergarage. Per parkeerdek spreek je over 4200 m2. Nu is boven het eerste parkeerdek een dakconstructie hebben gemaakt met 3500 zonnepanelen, wordt dubbel gebruik gemaakt van de vierkante meters: parkeren én energieopwekking. We hebben het project CarbonBlue genoemd, en er zijn nu al plannen voor CarbonBlue2.

CarbonBlue heeft nog meer duurzame onderdelen, zoals oplaadpunten voor elektrische auto’s en een helofytenfilter, die fijnstof in de lucht en koperdeeltjes van de naastgelegen spoorlijn uit het regenwater filtert. In het midden van het parkeerdek staat een betonnen bak. Daar groeiden voorheen struiken en bomen in. Nu is daar een natuurlijk systeem van gemaakt met struiken, riet- en grassoorten, die het regenwater zuiveren.

Met CarbonBlue kan met een vermogen van 1 MW, met het aantal zonuren dat we in Nederland hebben, ruim een derde van het elektriciteitsverbruik van het gebouw Carbon6 worden opgewekt. CarbonBlue zorgt voor een energieproductie van naar verwachting 900.000 kWh per jaar. In totaal wordt jaarlijks 400.000+ kg CO2 gereduceerd en daar is nog niet in meegenomen de CO2 reductie tijdens de bouw.

Het project CarbonBlue wordt eind mei opgeleverd. Begin juli is de officiële opening.