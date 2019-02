Geschreven op 31-1-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

De opwekking van energie in Duitsland uit kolen moet in 2038 helemaal zijn gestopt. Dat adviseert een door de overheid ingestelde commissie aan de regering. Volgt de regering het advies op, dan ligt Duitsland op koers om zijn klimaatdoelen voor 2030 te halen.

Rond 2032 wordt opnieuw bekeken of de ban op kolenstroom naar voren kan worden gehaald en op zijn vroegst in 2035 kan ingaan, stelt de commissie met vertegenwoordigers uit de industrie, vakbonden, milieuorganisaties en wetenschap.

Slechts één van de 28 leden stemde na een marathonvergadering van 21 uur tegen het voorstel.

De deelstaten waar kolen worden gewonnen zullen de komende twintig jaar 40 miljard euro van de regering krijgen om zich te kunnen aanpassen. Ook zou in het eindrapport staan dat het bos bij Hambach behouden moet blijven. Daar wordt nu nog bruinkool gewonnen, tot ongenoegen van milieuactivisten.

Duitsland is het laatste grote bastion van kolenstook in Noordwest-Europa en haalt nog steeds ruim een derde van zijn stroom uit de smerigste fossiele brandstoffen kolen (22,5 procent bruinkolen, 12,8 procent steenkool). Er zijn op dit moment 43 werkende bruinkoolcentrales en 64 steenkoolcentrales in Duitsland. Ze zijn verantwoordelijk voor 256 miljoen ton CO2-uitstoot per jaar (cijfers uit 2016). In het rapport staat dat dit in 2030 nog maar 84 tot 92 miljoen ton mag zijn. Om die daling te kunnen verwezenlijken moeten er voor 2030 meer kolencentrales dicht dan tot nu toe gepland.

Het land bijna 40% van de Duitse energie, tegen 5% in het VK, dat van plan is om de brandstof volledig uit te faseren tegen 2025.

Het plan, uitgewerkt op 336 bladzijden, is ambitieuzer dan werd verwacht. De komende vier jaar, voor het einde van 2022, moeten centrales met een capaciteit van bij elkaar opgeteld 12,5 gigawatt van het net verdwijnen – dat alles parallel aan de sluiting van de laatste Duitse kernreactoren.

Eerst gaan de verouderde steen- en bruinkoolcentrales in de deelstaat Noordrijn Westfalen dicht. Daarna moeten voor 2030 een aantal centrales rond Leipzig sluiten, met een totale capaciteit van 6 megawatt. De hekkensluiters zullen de centrales in het uiterste oosten van de deelstaten Brandenburg en Saksen zijn. De Steenkolencommissie zei dat gas de voorkeursbrandstof van Duitsland gaat worden in plaats van steenkool, waardoor het meer op het Britse energiesysteem gaat lijken.

Ook zal de overheid meer geld moeten uitgeven aan de ontwikkeling en de opslag van duurzame energie. Nu ligt het aandeel zonne- en windenergie in Duitsland rond 25 procent, dubbel zoveel als in Nederland. Maar om de gesloten centrales te compenseren moet dat aandeel de komende decennia flink omhoog.

Zie ook: Minister Jaqueline Cramer kiest weer voor kolencentrales – Toch nieuwe kolencentrales ! – Kolencentrales onder vuur ! – Kolencentrale Essent van de baan ! – Amsterdam wil geen nieuwe kolencentrale ! – Bouw nieuwe kolencentrales stopgezet – NUON Stopt Met Bouw Kolencentrale in Eemshaven: NUON Gaat tot 2020 Alleen Gas Stoken – Nederlandse Energiecentrales Verstoken Steeds Meer Kolen: CO2-Uitstoot Fors Hoger – Kolencentrales in Nederland Krijgen Miljarden Euro’s Subsidie voor Bijstook Biomassa