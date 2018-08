Geschreven op 4-8-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

Britse kerken stapten in een recordtempo over op groene energie en geven zo ook een goed voorbeeld aan de hele samenleving. Volgens de BBC zijn meer dan 5.500 kerken in het hele Verenigde Koninkrijk overgestapt op hernieuwbare energie.

Daarmee willen zij een voorbeeld geven bij de mentaliteitsverandering, die noodzakelijk is om de klimaatverandering het hoofd te bieden.

Ook 15 kathedralen, waaronder die van Salisbury, Southwark, Liverpool en St Albans, maken voortaan voor 100% gebruik van hernieuwbare energie.

De snelle overstap naar hernieuwbare energie werd mogelijk gemaakt dankzij een ambitieus programma van de anglicaanse kerk, maar evenzeer dankzij projecten van de hulporganisaties Christian Aid en Tearfund. Ook de katholieke kerk, baptisten, methodisten, Quakers en het Leger des Heils kiezen volop voor groene, hernieuwbare energie.

De anglicaanse bisschop Nicholas Holtam van Salisbury zegt dat mensen moeten beseffen dat de klimaatopwarming een onrecht is dat in eerste instantie de allerarmsten en meest kwetsbaren treft. “Het is fantastisch dat de kerken hun ecologische voetafdruk terugdringen. Tegelijk geven zij een sterke impuls aan groene energie, die essentieel is om de CO 2-uitstoot terug te dringen. Met deze krachtenbundeling kunnen kerken een verschil maken.”

Rowan Williams, de voormalige aartsbisschop van Canterbury en huidige voorzitter van Tearfund, hoopt dat de rest van de Britse samenleving dit goede voorbeeld van de kerken wil navolgen. “Wij moeten ernaar streven om tegen 2050 volledig op groene energie over te stappen. Engeland moet een voortrekkersrol spelen en een voorbeeld worden voor de hele wereld.”