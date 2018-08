Geschreven op 27-8-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

Aan de Tuindershof in Erica wordt een kassencomplex omgebouwd tot een algenkwekerij met zonnepanelen op het dak.

Het complete dak van de kassen wordt vervangen door zonnepanelen.

Omdat de eigenaar van het perceel zich wel moet houden aan de beheersverordening die ter plaatse een kwekerij vereist, blijft het niet bij een zonnepark. In de kassen zelf gaat Maurice Schoenmakers uit Bladel algen verbouwen.

Algen zijn rijk aan eiwitten, groeien razendsnel en nemen veel CO2 op. Volgens Schoenmakers worden zijn algen straks vooral verwerkt in veevoer.

Maurice Schoemakers heeft voor het project in Erica zo’n 3,2 miljoen euro aan SDE-subsidie gekregen, voor een opgesteld vermogen van 2,850 megawatt. Volgens kenners gaat het dan om minstens 10.000 zonnepanelen, maar zoveel worden het er niet volgens Schoemakers niet. ,,We komen op zo’n 9500 zonnepanelen uit.’’

Grote vraag is of Schoenmakers al die zonnepanelen zomaar op de daken van de kassen mag leggen. Volgens gemeentelijk woordvoerder Miranda Kocks is dat geen probleem. ,,Zonnepanelen op daken zijn vergunningsvrij, dan maken de aantallen niet uit. Wel moet de heer Schoenmakers zich aan de beheersverordening houden, maar ook ons heeft hij verteld dat hij algen gaat kweken.’’ Volgens Kocks is sprake van een tuinbouw-activiteit. ,,Algen zijn planten en passen binnen de bestemming glastuinbouw. Dat is al bij eerdere plannen planologisch en vergunningstechnisch uitgezocht.’’

De Brabander verwacht dat einde van het jaar alle zonnepanelen op de daken zitten. Ze worden geëxploiteerd onder de naam Boer Kiest Zon Beheer. In het voorjaar van 2019 verwacht Schoenmakers met de algenteelt te kunnen starten.