Hoogheemraadschap van Rijnland, provincie Zuid-Holland, de gemeenten Katwijk en Noordwijk en REDstack BV onderzoeken de haalbaarheid van een Blue Energy democentrale bij Katwijk.

Blue Energy is duurzame energie uit water, opgewekt door het verschil in zoutconcentratie tussen zoet- en zoutwater. Hiervoor wordt rivierwater samen met zeewater langs een innovatief membraam geleid, de zogenaamde RED-stack. Zout- en zoetwater mengen: hierbij komt duurzame energie vrij.

Het voegt een waardevolle dimensie toe aan de technische ontwikkelingen van Blue Energy in de reeds bestaande proefinstallatie op de Afsluitdijk in Friesland.

Blue Energy is energie die overal ter wereld kan worden gewonnen uit het verschil in zoutgehalte tussen twee waterstromen. Bijvoorbeeld met zoet water dat in de zoute zee uitstroomt, maar ook uit waterstromen met verschillend zoutgehalte in industrieën. Het bedrijf REDstack past dit concept samen met FujiFilm al toe op de Afsluitdijk. Recent heeft het Nederlandse kabinet Blue Energy met de trefwoorden “grote bijdrage aan transitie naar duurzame energievoorziening” alsook “groot export – en werkgelegenheidspotentieel” tot Nationaal Icoon benoemd.

