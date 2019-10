Geschreven op 24-10-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

Bloembollenleverancier Koninklijke De Ree Holland in Lisserbroek heeft 9.576 zonnepanelen op de daken van het bedrijf laten plaatsen door KiesZon.

De Ree Holland is sinds 1919 actief in de ontwikkeling, verpakking, distributie en export van bloembollen voor de detailhandel. Na het 100-jarige bestaan van dit familiebedrijf uit de bloembollenstreek, is nu de volgende mijlpaal bereikt op het gebied van duurzaamheid.

In de totale keten, van teler naar consument, slaagt De Ree erin zijn tulpen, gladiolen, lelies en hyacinten CO2-neutraal aan te bieden. Met de zonnedaken wordt nu de resterende uitstoot verder gecompenseerd. De zonnepanelen gaan jaarlijks 2,4 miljoen kilowattuur aan zonnestroom produceren.