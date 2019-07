Geschreven op 4-7-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

De gebruikte biomassa in Nederland voor energieproductie bestaat voor bijna 100% uit rest- en afvalstromen.

Dit betreft vooral B-hout en biomassa reststromen afkomstig van regulier beheer van bos, landschap en bebouwde omgeving.

Maar liefst 77% van de biomassa komt uit eigen land. Ten opzichte van vorig jaar is de totale hoeveelheid gebruikte biomassa in 2018 gelijk gebleven: 1.65 miljoen ton.

Dit zijn de belangrijkste cijfers uit de jaarlijkse rapportage van Platform Bio-energie (PBE) over houtige biomassa voor energieopwekking. Het rapport is een vrijwillige verslaglegging door de sector over het gebruik van houtige biomassa in installaties vanaf 1 megawatt voor elektriciteit, verwarming en proceswarmte.

Bio-energie uit rest- en afvalstromen zijn local-to-local productieketens waarbij Nederlandse biomassa lokaal wordt gebruikt in Nederlandse bio-energie installaties.

Bijna 1,5 miljoen ton van de gebruikte biomassa bestaat uit rest- en afvalstromen. Dit is geverfd, gelakt of verlijmd of gebruikt hout (zgn. B-hout), reststromen uit bos- natuur en landschapsbeheer en uit beheer en uitvoering van (infra-)structurele projecten en stedelijk groen, en reststromen uit de agro-, food- en houtindustrie.

De belangrijkste toepassing (40%) betrof het gebruik in biomassaketels met een vermogen van meer dan 10 MW bij bedrijven voor de productie van elektriciteit en warmte. 10% van de biomassa (166 kton) werd gebruikt voor bij- en meestook. Biomassa die niet uit Nederland komt, werd geïmporteerd uit Duitsland, België en Noord- en Centraal Europa.

Bio-energie vormt 60,7% van de totale hernieuwbare energietoepassingen in Nederland en is daarmee verreweg de belangrijkste vorm van hernieuwbare energie. De duurzame inzet van hernieuwbare biomassa is daarmee een onmisbaar element voor een betaalbare, betrouwbare en flexibele energievoorziening en vormt een integraal onderdeel in de transitie naar een CO2-arme, circulaire en biobased economie.

De rapportage Gebruik van Houtige Biomassa voor Energieopwekking (PDF) is opgesteld in samenwerking met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Zie ook: Hoe Groen Is Biomassa Eigenlijk? by NOS op 3 – CO2 van Biomassa is Klimaatneutraal: Het ene Fossiel CO2 en het andere Biogeen CO2 – Wereldprimeur Biokolen: Geroosterde Biomassa als Vervanging van Kolen by Stramproy Green Coal – Minister Maria van der Hoeven Lost Koffieschillen voor Essent – Kolencentrales in Nederland Krijgen Miljarden Euro’s Subsidie voor Bijstook Biomassa – De Markt voor Energie uit Afval en Biomassa – Eneco Biomassa Energiecentrale Bio Golden Raand Gaat Stoom Leveren aan AkzoNobel – Twence Opent Biomassacentrale Voor Elektriciteit En Warmte –Bio Energie Centrale Cuijk (BEEC) Weer in Gebruik Genomen – Bioenergiecentrale AEB BEC in Amsterdam: Duurzame Energie en Duurzame Warmte – BioWarmte Installatie Lage Weide in Utrecht: Duurzame Stadswarmte by Eneco – Green Deal: Olifantgras in Omgeving Schiphol Als Biomassa Grondstof Voor Duurzame Energie – Besparen op Energiekosten met Olifantengras – Bio Based: Veluws Gras als Grondstof voor Eiwitten, Vezels, Vitamines, Polymeren en Groen Gas – Graskracht: Maaigras als Duurzame Energie – Programma Nederland Circulair 2050: Biomassa – Hoe Groen en Duurzaam is Aardgas? En Hoe Zit Het Met Het Bijmengen van Groen Gas? – Heldergroen Gas – De Duurzaamheid van Groen Gas: Groen Gas Lang Niet Altijd Duurzaam – Stop De Miljarden Subsidie Voor Biomassacentrales In Nederland: Teken De Petitie Nu – Waarom biomassa twee keer verkeerd is by BBL