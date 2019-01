Geschreven op 3-1-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

In Amsterdam is gestart met de bouwvoorbereiding van een bio-energiecentrale voor het Amsterdamse Afval Energie Bedrijf (AEB) die vanaf 2020 duurzame elektriciteit voor 27.000 huishoudens en duurzame warmte voor 25.000 huishoudens moet gaan leveren. Input van de centrale wordt snoeihout uit de regio.

Gemeente Amsterdam wil vaart maken met de energietransitie. Met AEB BEC wordt een noodzakelijke stap in de transitie gezet waarmee op korte termijn substantiële resultaten worden geboekt. Ook geeft AEB BEC een impuls aan de duurzame economie van Amsterdam.

De AEB BEC gaat per jaar tot 110.000 ton laagwaardig snoei- en afvalhout omzetten naar 935 TJ duurzame energie voor Amsterdam. Het gaat om hout dat niet geschikt is voor hoogwaardige toepassing zoals papierproductie of houtverwerking. De takken, twijgen, kleine spaanders en zaagselresten zijn afkomstig van landschapsbeheer en houtbewerkers in een straal van maximaal 150 kilometer van Amsterdam.

Drie leveranciers van biomassa zijn al voor twaalf jaar vastgelegd. Via deze leveranciers is voor deze periode voldoende regionaal hout gecontracteerd. AEB kan daarnaast nog extra regionaal snoeihout van gemeenten aantrekken. AEB levert de warmte via Westpoort Warmte – een joint venture van Vattenfall en AEB Amsterdam – aan het warmtenet van Amsterdam.

De bouw en de operationele fase worden grotendeels gefinancierd door ASN Bank. “Vanuit de missie van ASN Bank om ook in de gebouwde omgeving CO2-emissie te reduceren, is de bank verheugd betrokken te zijn bij dit belangrijke project voor de stad Amsterdam”, aldus Arie Koornneef, directeur ASN Bank.” Voor de ontwikkeling van AEB BEC heeft het ministerie van Economische Zaken de subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) verstrekt.

AEB produceert op dit moment duurzame elektriciteit voor 320.000 woningen en warmte voor circa 30.000 woningen. Met de AEB BEC kan het bedrijf het tweevoudige aan duurzame warmte leveren aan het warmtenet van de stad. De biomassa-energiecentrale, die in de haven van Amsterdam komt, zorgt voor circa 67.000 ton vermeden CO2 per jaar.

Derk Kappelle, CFO AEB Amsterdam: “Met deze lokale biomassa-energiecentrale versterkt AEB zijn positie als het duurzame grondstoffen- en energiebedrijf van Amsterdam. Met de AEB Bio- energiecentrale dragen we er aan bij dat het Amsterdamse warmtenet sneller kan groeien en is bij piekvraag de flexibiliteit van de warmtevoorziening in Amsterdam geborgd. De komst van de centrale betekent ook nieuwe werkgelegenheid en verduurzaming van de haven van Amsterdam. Ook draagt AEB BEC bij aan de ambitie van de samenwerkende partijen van de regionale klimaattafel in het Noordzeekanaalgebied om in 2030 de CO2emissies fors terug te dringen.”

