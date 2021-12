Geschreven op 2-12-2021 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

Op dit moment hebben 98.876 huishoudens in de provincie Utrecht zonnepanelen geregistreerd bij netbeheerder Stedin. Zonnepanelen zijn erg populair.

In 2020 lieten 25.213 inwoners van de provincie zonnepanelen op hun dak installeren. Dat is een nieuw record. Ongeveer 17% van alle huishoudens in de provincie wekt nu z’n eigen zonnestroom op.

Op het meest zonnige moment van de dag leveren de zonnepanelen op daken van bewoners van de Utrechtse provincie een vermogen van 338 megawatt. Omgerekend leveren die zonnepanelen jaarlijks ongeveer 275 miljoen kilowattuur aan groene stroom op. Dat is genoeg om jaarlijks het elektriciteitsverbruik van gemiddeld 100.000 huishoudens CO2-neutraal te maken. In de stad Utrecht hebben verreweg de meeste bewoners zonnepanelen, gevolgd door Amersfoort.

,,Zonnepanelen worden steeds goedkoper, zijn makkelijker te verkrijgen en een aantrekkelijke investering’’, zegt CTO David Peters van Stedin. ,,Al die duurzame stroom is goed nieuws, want hiermee kunnen we onze CO2-uitstoot verder omlaag brengen. Een groot deel van de opgewekte zonnestroom wordt niet gelijk thuis gebruikt, maar teruggeleverd aan het elektriciteitsnet van Stedin. Daar is het net niet altijd op berekend en betekent dat we het hierop moeten aanpassen. Het is daarom belangrijk dat je je zonnepanelen bij Stedin registreert. Zo weten we waar we aan de slag moeten.’’

Om goed in de gaten te houden wat de impact van zonnepanelen is op het elektriciteitsnet moeten consumenten hun zonnepanelen registreren bij Stedin . Stedin kan dan het energienet stabiel en betrouwbaar houden. Zo kan iedereen gebruikmaken van duurzame elektriciteit.

Zonnepanelen leveren de meeste stroom als de zon rond het middaguur hoog aan de hemel staat. Door de groei van het aantal zonnepanelen wordt de belasting van het elektriciteitsnet midden op de dag steeds groter. Er ontstaat een piek in elektriciteitsproductie. Om te zorgen dat Stedin niet overal nieuwe kabels hoeft te leggen om die piek op te vangen, kunnen consumenten helpen. Bijvoorbeeld door op zonnige dagen juist overdag elektrische apparaten, zoals de wasmachine, droger of vaatwasser aan te zetten. Dat beperkt de piek en de huishoudelijk apparaten draaien ook nog eens op 100% lokale, groene stroom.