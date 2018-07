Geschreven op 5-7-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

Basisschool De Blauwe Ster in Monnickendam is door middel van een ingrijpende renovatie een modern, licht en ruim schoolgebouw geworden.

De school wordt verwarmd met infrarood-warmtepanelen. Een innovatief ventilatiesysteem met luchtwarmtepomp zorgt voor frisse lucht.

Alle energie die de school nodig heeft wordt opgewekt met zonnepanelen.

De drie scholen op het Scholeneiland in Monnickendam zouden eigenlijk opgaan in een IKC. Maar in 2015 is dat gemeentelijke plan gestrand. De betrokken schoolbesturen zijn vervolgens zelf met een plan naar de gemeente gegaan om de gebouwen te renoveren. De Blauwe Ster, ontstaan uit een fusie van een Katholieke en een Protestant Christelijke school, is het eerste gebouw dat werd opgeleverd. De € 1,7 miljoen kostende operatie is bekostigd door de gemeente en het schoolbestuur.

Aan de buitenkant ziet het gebouw eruit als een doorsnee school, maar binnen is het een lichte, transparante en ruime en comfortabele onderwijsomgeving. Vooral de grote aula – een patio die voorzien is van een dak – springt in het oog. De indeling is afgestemd op het groepsdoorbroken onderwijs, waarbij een deel van de leerlingen les krijgt in de lokalen terwijl tegelijkertijd groepjes kinderen zelfstandig op de leerpleinen aan het werk zijn. Er is ook ruimte voor spel, thematisch onderwijs en expressieactiviteiten. Er zit heel veel glas in het gebouw, zodat leerkrachten gemakkelijk in de gaten kunnen houden wat er op de leerpleinen gebeurt.

CPOW heeft goed nagedacht over de exploitatie van het gebouw. Eisen waren een goed binnenklimaat, een laag energieverbruik en besparen op vaste lasten. Daarom is het pand goed geïsoleerd (gevels, dak, glas) en overal zit LED-verlichting. Maar het meest opvallend is de verwarming. CPOW heeft daarbij voortgeborduurd op eerdere ervaringen met infrarood verwarming. “In het plafond zijn warmtepanelen geplaatst. Daar komt warme straling vanaf, die een aangenaam gevoel geeft. Die infraroodpanelen verwarmen tot 18 graden. Het ventilatiesysteem heeft een warmtepomp om ’s winters nog iets bij te verwarmen en ‘s-zomers te koelen. Het totale systeem is per lokaal door de docent met één temperatuurknop naar behoefte in te stellen .” Wil Kaandorp, adviseur huisvesting bij CPOW: “Dit bestaande schoolgebouw van 40 jaar oud is volledig gasloos gemaakt. Het gebouw kan er nu in alle opzichten weer minimaal 25 jaar tegen.”

De school is in oktober 2017 opgeleverd. De prestaties van de installaties worden het eerste jaar intensief gemonitord. “Ik vind het een heel mooi systeem en de reacties van de leerkrachten zijn positief. Maar het moet zich nog wel bewijzen bij windkracht 8 en tien graden onder nul. En wij zijn ook heel benieuwd of het gebouw nu echt energieneutraal is.”

