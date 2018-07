Geschreven op 10-7-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

In de video ‘Banken en de energietransitie’ gaat Duurzaam Gebouwd dieper in op hoe banken aankijken tegen de energietransitie.

In de eerste aflevering staat de Rabobank centraal.

In deze eerste video in een drieluik vertelt Stefan van der Hoek, hoofd Rabobank taxatiedesk, over de middelen die zijn organisatie inzet om de verduurzaming van de gebouwde omgeving een stap vooruit te helpen.

In de tweede video van een drieluik vertelt algemeen directeur Peter Göbel over de visie van de ING op de verduurzaming van de gebouwde omgeving.

Daarnaast gaat Duurzaam Gebouwd-expert Bram Adema in op de werking en de voordelen van de energierobot, die CFP in samenwerking met ING ontwikkelde.