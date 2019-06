Geschreven op 15-6-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

De Dienst Justiële Inrichtingen (DJI) wil alle geschikte bajesdaken vol gaan leggen met zonnepanelen. Dat heeft de organisatie bekendgemaakt op de Dag van de Bedrijfsvoering.

Vanaf 2020 gaan de eerste zonnepanelen het dak op. Ruim 30.000 vierkante meter dak met zonnepanelen zou de organisatie naar eigen zeggen op termijn 4,5 miljoen kilowatt zonnestroom opleveren.

Annelore Roelofs, plaatsvervangend hoofddirecteur DJI, kondigde in een videoboodschap het nieuws aan. Als grote organisatie – zowel in aantallen personeelsleden, gedetineerden én gebouwen – wil de DJI zijn impact op het milieu verlagen. Momenteel worden alle DJI-panden geïnventariseerd door het Rijksvastgoedbedrijf.

DJI werkt hierin samen met het Rijksvastgoedbedrijf. We hebben ons laten inspireren door de Schooldakrevolutie waarbij het de bedoeling is om 6.000 scholen in Nederland te voorzien van zonnepanelen. Met de Bajesdakrevolutie gaan we bekijken of we 30.000 vierkante meter dak van zonnepanelen kunnen voorzien.

Lijkt mij overigens een heel goed plan om nog wat dakrevoluties te starten. Ik denk dan bijvoorbeeld aan alle universiteiten en hogescholen. Alle panden van defensie van zonnepanelen voorzien, lijkt mij ook wel wat. Alle politiebureaus voorzien van zonnepanelen is een ander mooi voorbeeld. Een hoe zit het eigenlijk met alle ministeries en andere overheidsgebouwen? Zonnepanelen op alle gemeentehuizen, stadskantoren en andere gemeentelijke panden van Nederland is ook een goed plan. Zonnepanelen op alle provinciehuizen van Nederland plus alle andere provinciale gebouwen. En ga zo maar door. In de argrarische sector zijn er al enkele soortgelijke initiatieven: Ruim 800.000 Zonnepanelen op Daken Leden-Melkveebedrijven FrieslandCampina – AgrifirmZon: Zonnepanelen Op Dak 17.000 Veehouders en Telers Van Agrifirm by GroenLeven

