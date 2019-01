Geschreven op 18-1-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

AVR is gespecialiseerd in de verwerking van diverse soorten restafval. Het bedrijf zet dit afval om in energie en grondstoffen voor huishoudens en bedrijven. Kiemt sprak AVR over haar toekomstige CO2-afvanginstallatie.

AVR is het eerste bedrijf dat op grote schaal CO2 af gaat vangen en roept bedrijven die creatieve ideeën hebben om de afgevangen CO2 economisch te verzilveren op om zich te melden.

AVR heeft een vestiging in Duiven en in Rozenburg. Tezamen wordt hier op jaarbasis 1.7 miljoen ton restafval thermisch verwerkt. „Dat is de rest van de rest. Afval wat bij ons komt kan niet meer hergebruikt of gerecycled worden. In de vorm van energie en grondstof halen wij het maximale uit dit afval.”, aldus Michiel Timmerije, Director Energy & Residues bij AVR. En dat lukt AVR aardig.

Beide vestigingen leveren warmte aan het stadswarmtenetwerk in Rotterdam, Arnhem en Duiven-Westervoort. De levering komt overeen met het jaarverbruik van circa 160.000 woningen. Zelfs uit het as dat ontstaat door het verbrandingsproces wint AVR metalen en mineralen voor maximaal hergebruik.

Het hele jaar door wordt er bij AVR afval verbrand. In de koude maanden kan alle opgewekte energie zeer efficiënt gebruikt worden om bijvoorbeeld huishoudens verwarmen. Maar in de warmere maanden is er veel minder vraag naar deze vorm van energie. „De restwarmte zetten wij dan om naar elektriciteit. Maar de efficiëntie daarvan is lager. Dat is zonde”, aldus Michiel Timmerije”. Daarom is AVR gaan kijken naar andere sectoren.

In de glastuinbouw wordt het hele jaar door aardgas verstookt ten behoeve van de productie van warmte, elektriciteit voor verlichting en CO2 voor het bevorderen van het groeiproces van de gewassen. „We zien dat in de maanden dat wij minder efficiënt onze restwarmte kunnen gebruiken doordat er minder warmtevraag is de glastuinbouw juist grote hoeveelheden aardgas verstookt voor de CO2 uitstoot omdat zij het nodig hebben voor het groeiproces terwijl er geen warmte nodig is. Dat kan efficiënter”.

Want AVR kan haar restwarmte inzetten voor de afvang van CO2 en hierdoor kan de glastuinbouw haar aardgasverbruik in de zomermaanden tot nul reduceren. Indien de glastuinbouw overschakelt naar duurzame warmte zoals geothermie en/of restwarmte dan kan het aardgasverbruik nog verder worden gereduceerd.

AVR Duiven komt nu met een oplossing. Als eerste afvalenergiecentrale ter wereld zijn zij gestart met de bouw van een grootschalige CO2-afvanginstallatie. Een deel van het CO2 dat vrijkomt bij het verbranden van het restafval gaan zij afvangen. Deze 60 kton afgevangen CO2 wordt getransporteerd naar de glastuinbouw. Bij AVR zijn ze ambitieus en zoeken ze de samenwerking met branchegenoten. „Wij willen dit sector-breed gaan doen. De glastuinbouw heeft vraag naar CO2. Wij hebben het aanbod. Dat moet ingevuld worden, om onnodig CO2-uitstoot te voorkomen en zo bij te dragen aan de energietransitie.”

Alhoewel het afvalenergiebedrijf de capaciteit heeft om nog veel meer van het CO2 dat zij uitstoten op te vangen, doen zij dat nog niet. „Wij gaan geen CO2 afvangen om het afvangen. Het moet wel gebruikt kunnen worden”, zegt Michiel Timmerije. Daarom roept hij bedrijven op zich te melden. „Wij zijn op zoek naar de mensen van bedrijven en start-ups die zeggen: ik kan wat met CO2 en ik denk dat het economisch haalbaar is. Wij moeten het hebben van plannen die mensen hebben. Wij hebben CO2 én de techniek om het af te vangen. Tegelijkertijd zijn er zoveel dingen die je met CO2 zou kunnen. De eerste stap is nu gezet. Als er meer afnemers komen kunnen wij uitbreiden en nóg meer CO2 afvangen”.

