Geschreven op 18-1-2019

Amsterdam wil af van kolen, olie en gas. De doelen: 55% minder CO2 uitstoot in 2030 en 95% minder uitstoot in 2050 (ten opzichte van 1990). En: in 2040 wil Amsterdam aardgasvrij zijn. Wát men wil bereiken is dus wel duidelijk. Maar hóe Amsterdam dit gaan doen is nog niet in beton gegoten.

Om de doelen te bereiken moeten Amsterdam over op schone energie. In de Routekaart Amsterdam Klimaatneutraal 2050 staat hoe men dat op hoofdlijnen wil gaan doen. We weten al veel over wat er moet gebeuren, maar nog lang niet alles, en denken te kunnen leren van de collectieve kennis in de stad. Daarom willen we dit jaar graag in gesprek met maatschappelijke organisaties, en met u.

Mooi plan. Jammer dat Amsterdam nog steeds streeft naar iets wat niet mogelijk is. Klimaatneutraal bestaat niet en kan dus ook niet worden behaald. Ik neem aan dat men eigenlijk als doel heeft: Amsterdam energieneutraal. Dat doel kan wel worden bereikt. Zie: Wat is Energieneutraal, CO2-Neutraal of Klimaatneutraal? Het Einde van Klimaatneutraal !

Wat Amsterdam gaat doen: We bouwen zoveel mogelijk energieneutraal. Tot 2040 worden bestaande wijken één voor één van het aardgasnet gehaald. Deze collegeperiode starten we met de eerste drie wijken. We gaan meer energie op een duurzame manier opwekken. We willen bijvoorbeeld dat alle mensen met een dak inzicht krijgen in de mogelijkheden van zonnepanelen en een zogenaamd ‘zonaanbod’ krijgen. In 2030 willen we al het verkeer binnen de gemeentegrenzen uitstootvrij hebben. Daarom leggen we oplaadpalen aan en stimuleren we de overstap naar elektrisch vervoer. De komende jaren maken we verschillende gebieden in de stad autoluw en breiden we milieuzones uit. Met de haven en industrie werken we aan maatregelen om over te kunnen op schone energie.

Veel mensen maken zich zorgen dat zij de rekening gaan betalen voor de omslag naar schone energie. Ons uitgangspunt is dat iedereen mee moet kunnen doen en dat de kosten eerlijk worden verdeeld. Om dat te bewerkstelligen hebben we een klimaatfonds ingesteld van 150 miljoen euro.

De afspraken die voortkomen uit de gesprekken die we gaan voeren in de stad, worden halverwege 2019 gebundeld in het Amsterdams Klimaatakkoord. Ieder stadsdeel stelt een eigen klimaatakkoord op en er komt ook een stadsbreed akkoord, waarin afspraken met partners als de industrie en het bedrijfsleven worden opgenomen. Samen vormen ze het Amsterdams Klimaatakkoord. Dit akkoord maakt onderdeel uit van de definitieve Routekaart, die eind 2019 wordt gepresenteerd. Het akkoord wordt daarna jaarlijks geactualiseerd.

Daarover maken we meer bekend nadat de Routekaart is behandeld door de gemeenteraad. Dat gebeurt in de vergadering van 13/14 februari.