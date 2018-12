Geschreven op 29-12-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

Supermarktketen Lidl heeft bekend gemaakt dat de doelstelling om alle winkels in 2018 aardgasvrij te maken is behaald.

Deze week heeft Lidl haar laatste winkel in Rotterdam van het aardgas afgesloten. Daarmee zijn de ruim 400 winkels van de supermarktketen in Nederland 100 procent aardgasvrij.

Lidl zegt als duurzame organisatie bij te dragen aan de transitie naar een duurzamer energiesysteem. Een belangrijke stap hierbij is het terugdringen van het gebruik van fossiele brandstof. De afgelopen jaren heeft de supermarktketen flink geïnvesteerd in het aardgasvrij maken van alle winkels. Dit resulteert nu in een, naar eigen zeggen, primeur. Als eerste supermarktketen zijn alle winkels van Lidl 100 procent aardgasvrij. Een mooie stap die bovendien bijdraagt aan de ambitie om toe te werken naar een circulaire bedrijfsvoering.

Lidl heeft de aardgasaansluiting in de winkels vervangen door een elektrische warmtepomp. Deze stap is duurzaam en efficiënt. In plaats van gebruik te maken van twee systemen – aardgas voor verwarming en elektriciteit voor de koeling – voldoet nu één systeem. Als eerste waren alle Lidl-filialen in de provincie Groningen aardgasvrij. Nu met het laatste filiaal in Rotterdam is ook de provincie Zuid-Holland rond en is daarmee de landelijke doelstelling behaald.

