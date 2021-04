Mooi plan van de gemeente Utrecht. Utrecht wil alle basisscholen in de stad aardgasvrij maken. Daarmee combineert de gemeente twee beleidsverplichtingen.

Zo moet elke gemeente dit jaar aangeven wat het alternatief is voor aardgas in elke wijk, en vanaf volgend jaar een huisvestingsplan voor scholen presenteren.

Stichting openbaar Primair Onderwijs Utrecht (SPO Utrecht) met 39 basisscholen in de stad een schoolbestuur te zijn met ambitieuze duurzaamheidsplannen. Eind 2018 stapten zij naar de gemeente, en namen ze initiatief tot een onderzoek naar de uitdagingen en noodzakelijke maatregelen voor aardgasvrije scholen. Onder andere huisvestingadviseur ICS nam deel aan dit onderzoek, waarvan begin 2020 de conclusies werden gepresenteerd. Hierop maakte de gemeente een plan van aanpak.

Het onderzoek Alle Basisscholen In Utrecht Aardgasvrij betrof een steekproef bij twintig scholen in Utrecht, zo meldt Maarten Groenen van ICSadviseurs. ‘Met verschillende bouwperiodes, verschillende oppervlakten en een diversiteit aan gebouwtypen ontstond een representatief beeld van alle scholen in Utrecht’. Hierna keek ICS naar de beoogde warmtevraag en isolatiemaatregelen per gebouw, waarna opties als warmtepompen of aansluitingen op een warmtenet uitkomst boden. ‘De mogelijkheden zijn grotendeels afhankelijk van het gebouw zelf, maar ook van de wijk waarin de school staat en zelfs van de grond onder de school.’

Deze blauwdruk maakte het vervolgens mogelijk meerdere scenario’s te schetsen waarmee alle 120 basisscholen in Utrecht van het gas af kunnen gaan. De gemeente Utrecht heeft grote duurzaamheidsplannen en moet nu het beste scenario kiezen voor hun schoolgebouwen. ‘Ze willen zo snel mogelijk verduurzamen binnen de mogelijkheden die er nu zijn. Dan is de vraag hoe je dat op de meest slimme manier kunt doen’, vertelt Groenen.

Als de gemeente voor een periode van bijvoorbeeld tien jaar kiest, staan ze voor dure maatregelen. Als dit verandert naar twintig of dertig jaar, ontstaat er ruimte voor nieuwe oplossingen. Daarbij blijkt uit het onderzoek dat de gemeente hard nodig is bij het dekken van de kosten, die vorig jaar werden geschat op een totaal van 34 miljoen euro. ‘Scholen kunnen vanuit de bekostiging 20 tot 30 procent van de investering voor hun rekening nemen. Het overige deel zou van de gemeente moeten komen.’