Geschreven op 17-1-2019 - Erik van Erne.

Vlaams minister van Energie Lydia Peeters en Aldi-CEO Hendrik Van de Walle openden samen het nieuwe distributiecentrum van de discounter in Turnhout.

Het vervangt het huidige verdeelcentrum in Rijkevorsel, dat 40 jaar geleden werd geopend en te klein werd. Het nieuwe gebouw is meteen het meest duurzame bedrijfsgebouw van ons land, met een outstanding BREEAM-score.

Aldi heeft in België een decentrale logistiek. Dit betekent dat, in tegenstelling tot de meeste andere retailers, de keten niet koos voor één nationaal distributiecentrum, maar voor zeven verdeelcentra die elk de winkels in een bepaalde regio bedienen. De vrachtwagens leggen daardoor – zowel vol als leeg – veel kortere afstanden af. Dat zorgt voor een jaarlijkse besparing van miljoenen kilometers en 3 miljoen liter diesel. Het distributiecentrum in Turnhout bedient een groot deel van de regio Antwerpen.

Het distributiecentrum is met 41.000 m² – het equivalent van acht voetbalvelden – ongeveer de helft groter dan dat in Rijkevorsel. Het kan indien nodig nog uitgebreid worden. Het biedt ook meer ruimte voor verse producten, dankzij een koelruimte van 4.700 m². Alle 150 medewerkers verhuizen mee en er komen nog enkele tientallen jobs bij.

Aldi investeerde maar liefst 50 miljoen euro in het nieuwe gebouw. Het bedrag is hoger dan dat voor een normaal logistiek gebouw, omdat de keten volop inzette op duurzaamheid. “Het gebouw heeft het BREEAM Outstanding-certificaat behaald. Dat is het hoogste niveau binnen het onafhankelijke internationale BREEAM-certificatiesysteem dat de duurzaamheid van gebouwen meet. Hiervoor werd er met meer dan 90 duurzaamheidsparameters rekening gehouden”, vertelt Koen Piessens, manager logistiek van Aldi Turnhout. Die hebben niet alleen betrekking tot de impact op het milieu en de natuur, maar ook op de werkomgeving van de medewerkers, die zeer gezond is.

Enkele aspecten van die duurzaamheid is de installatie op het dak van 4.000 zonnepanelen die de installaties van elektriciteit voorzien, het gebruik van CO2 voor de koeling in plaats van chemische koelstoffen en de bewegingsgestuurde led-verlichting. Die maatregelen schuilen ook in details zoals meubels zonder irriterende stoffen of inheemse bomen en struiken in de groene gordel rond de site. Overigens is er op het dak nog veel ruimte over die nog kan worden benut om nog meer zonnepanelen te plaatsen.

