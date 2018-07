Geschreven op 16-7-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

Vandaag presenteert Aldi het internationale klimaatbeleid, waarbij het terugdringen van de broeikasgasemissies met 40% in 2021 ten opzichte van 2015 de voornaamste doelstelling is.

Aldi baseert haar klimaatbeleid op twee pijlers: enerzijds efficiëntiemaatregelen om te besparen op energie, koudemiddelen en brandstof, anderzijds een toenemend gebruik van stroom uit hernieuwbare energiebronnen.

Nadie Winde, manager Corporate Responsibility: “Efficiënt werken en duurzaam handelen gaan bij een discounter hand in hand. Overal waar we slimmer kunnen werken, doen we dat al. Daarmee hebben we een voordeel op andere supermarkten in het verduurzamen van onze bedrijfsvoering. Met de nieuwe klimaatstrategie en de verdere verduurzaming van onze winkels verlagen we onze impact op klimaat en milieu.”

Aldi zet nieuwe technologieën in om de energie-efficiëntie van filialen en distributiecentra te verbeteren. Op stroom wordt bespaard door gebruik te maken van LED-verlichting en door nieuwe energiezuinige koelingen en vriezers in te zetten. De vrijgekomen warmte bij het koelen wordt gebruikt voor verwarming van de gebouwen. Steeds meer filialen gaan hierdoor van het aardgas af. Om het energieverbruik te monitoren, introduceert Aldi in Nederland nog dit jaar een energiemanagementsysteem conform ISO 50001. Aldi maakt steeds meer gebruik van natuurlijke koudemiddelen in haar koel- en vriesmeubels, zoals propaan en CO2. Bovendien werkt Aldi met een digitaal monitoringssysteem, waardoor continu zicht is op verbruik en mogelijke lekkage van de koelingen.

?

Om de CO2-uitstoot te verminderen, stapt Aldi steeds meer over op stroom uit hernieuwbare energiebronnen. In 2017 betrok de discounter in Nederland honderd procent groene stroom van Europese wind.

Tegelijk met het klimaatbeleid publiceert Aldi vandaag ook haar tweede maatschappelijk jaarverslag. De resultaten over de afgelopen twee jaar worden gepresenteerd met een interactieve microsite. Behaalde resultaten en ontwikkelingen worden via aansprekende beelden en verhalen uit de verschillende landen waarin Aldi is gevestigd tastbaar gemaakt.

Zie ook: ALDI Duurzaamheidscampagne: Verantwoord Boodschappen Doen – Duurzame Boodschappentas –ALDI Verdient Acht Miljoen Euro Aan Zonne-energie – Nederlandse Supermarkten Stoppen Eindelijk met Gratis Uitdelen van Plastic Tasjes – Weg met de Plastic Draagtasjes: Neem Een Duurzame Boodschappentas van Jute – Behind The Barcodes: Supermarkten Scoren Slecht op Duurzaamheidsranglijst by Oxfam Novib