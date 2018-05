Energie en Besparing Geschreven op 15-5-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Agenda

Bent u energiecoördinator, procesoperator, sustainable manager én ondernemer in de voedselverwerkende industrie?

Energiebesparing en duurzame opwekking levert u kostenbesparingen op.

Kom op vrijdag 18 mei naar het AgroFood Klimaatevent – energietransitie in beeld.

U maakt zelf onderdeel uit van de oplossing. Schrijf u in bij de workshops en ga aan de slag gaat met uw vragen over de energietransitie.

Workshops: 1. Energietransitie in het proces: Elektrificatie door Paul ten Have (KWA) Rick Hutten (Hutten Beef) en Steven Lobregt (Sparkling Projects). 2. Innovatie en ontwikkelingen: Tjeerd Jongsma (Directeur ISPT – Institute for Sustainable Process Technology). 3. Hernieuwbare energie en Geothermie: Voorbeelden uit de Rotterdamse haven en hernieuwbare energie oor door Lennart van der Burg (TNO). 4. Financiering en subsidie; Wat zijn de mogelijkheden voor de energie transitie door Maarten Smeding (De Kleijn Energy Consultants & Engineers) en Ruben Overgoor (RVO.nl).

Er is plaats voor 75 deelnemers, meld u snel aan als u erbij wilt zijn. Deelname alleen voor leden van de organiserende branche-organisaties. Bron: RVO