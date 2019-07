Geschreven op 9-7-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

Al decennia wordt er over gepraat maar tot voor kort werd het altijd te duur of te omslachtig bevonden; het omtoveren van woestijnen in zonnepaneel-walhalla’s.

Met het 9 miljard dollar kostende project NOOR, dat licht betekent, heeft de koning van Marokko daad bij droom gevoegd en een zonne-energiecomplex ter grootte van Parijs gebouwd (NOOR I, II en III).

Sinds begin dit jaar schitteren er honderdduizenden zonnepanelen in de zuidelijke zandvlaktes van Ouarzazate. Volgens de berekeningen wordt zo 760.000 ton CO2 per jaar bespaard.

Marokko heeft zichzelf nu tot doel gesteld om in 2040 de helft van haar energiegebruik via hernieuwbare bronnen op te wekken. Of de Marokkaanse burger ook van die zonne-potentie profiteert onderzoek Anass Bendrif in deze film.

?

Zie ook: HM King Mohammed VI van Marokko Presenteert Mega Concentreted Solar Power Project – Mega Zonne-Energiecentrales: Ouarzazate Solar Power Station (OSPS) – Noor I CSP Morocco – Noor II et Noor III – Morocco’s Ourazazate Noor III Concentrated Solar Power Tower Exceeds Performance Targets – Giant solar park Ouarzazate in Morocco coming online – Morocco Turns the Sahara Desert Into a Solar Energy Oasis by PBS Newshour – Dii DESERTEC in EUMENA: De Sahara kan heel Europa van duurzame energie voorzien – Het Nationaal CSP-Congres Woestijnstroom – So Incredible: Total Surface Area Required to Fuel the World With Solar – Mena Region can Generate 3 Times More of World Power Demand – The Sahara Solar Breeder Project: 100 GW of Solar Energy in 2050 – Marokko wil de wereld van stroom voorzien –