14 juni 2018: Saint-Gobain Gyproc, bekend van diverse gipsproducten en systemen voor de binnenafbouw, lanceerde tijdens Building Holland ActiveWarmth: een systeem voor elektrische wandverwarming.

Gyproc was al geruime tijd bezig met de ontwikkeling van het systeem.

ActiveWarmth komt als geroepen: de elektrische wandverwarming maakt een einde aan radiatoren en leidingen en draagt bij aan energieneutraal wonen.

De CV installatie kan er uit, met als voorwaarde dat de buitenschil goed geïsoleerd is.

Dankzij slimme sensoren weet het systeem precies waar in huis je bent, zodat alleen die ruimte verwarmd wordt. Het wordt onder andere ingezet als onderdeel van het integrale renovatieconcept Van G Naar A (GA). Dit is een all-electric concept waarbij woningen van binnenuit worden gerenoveerd naar label A of zelfs beter.

ActiveWarmth wordt als Metal Stud onzichtbaar verwerkt in de woning. De bestaande radiatoren en het leidingwerk worden verwijderd waardoor er ruimte wordt gewonnen. Metal Stud zorgt tevens voor veel flexibiliteit wat betreft de plaatsing van bijvoorbeeld wandcontactdozen.

De ActiveWarmth wandverwarming is onder andere met succes toegepast in het Tolhuis 1590 in Nijmegen. Deze 4-kamer hoekwoning uit de jaren ’70 onderging een ingrijpende renovatie.

Sindsdien levert deze woning de bewoners het hoogste comfort met de laagste kosten. Het gebruik van ActiveWarmth – dat alleen energie verbruikt wanneer de bewoners thuis zijn – in combinatie met zonnepanelen, resulteert in een energienota van 0 euro per maand.

Om te komen tot optimale prestaties van de woning zijn er nog een paar andere benodigde componenten, zoals de al genoemde isolatie. De combinatie van al deze componenten zorgt ervoor dat woningen all-electric worden. Dit wordt gedaan door middel van het renovatieconcept GA, waar Saint-Gobain Gyproc initiatiefnemer van is. In samenwerking met zeven afbouwpartners en installateur Feenstra wordt een integrale oplossing geboden om de bestaande woningvoorraad energieneutraal te maken.

