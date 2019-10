Geschreven op 2-10-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

Acht provincies tekenen op 31 oktober 2019 samen nieuwe energiecontracten voor uitsluitend duurzame energie. Het gaat om de eerste collectief opgestelde duurzame energiecontracten.

De provincies Flevoland, Gelderland, Limburg, Noord-Brabant, Noord-Holland, Utrecht, Zeeland en Zuid-Holland hebben de krachten gebundeld om te komen tot nieuwe afspraken met de snel veranderende energiemarkt.

Daarmee zijn deze provincies een belangrijke stap dichter bij de afspraken uit het klimaatakkoord.

De provinciale organisaties betrokken voorheen hun energie via een centraal inkoopcontract via het Rijk. Door een verandering van de Aanbestedingswet, zijn de provincies nu zelf verantwoordelijk voor de inkoop van hun energie. Het resultaat is dat vanaf 1 januari 2020 zeven provincies voorzien worden van groen gas en acht provincies van duurzame elektriciteit. Door deze wijze van inkoop levert dit collectief een belangrijke bijdrage aan de energietransitie, op basis van 0% inzet van fossiele brandstoffen. Daarnaast blijven zij flexibel in hun omgang met de energietransitie en gaan zij verder om in de toekomst het energieverbruik, inclusief die van het wagenpark, zover mogelijk te reduceren.

Met de huidige contracten zetten de 8 acht provincies een eerste stap, maar de ambities zijn groter. Deze kortlopende contracten (5 jaar) zijn het begin. Toekomstige contracten kunnen nog duurzamer en slimmer, dus dat is de volgende stap. Daarnaast delen en borgen de provincies de opgedane kennis graag. Nu en in de toekomst.

