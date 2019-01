Geschreven op 28-1-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

ABP is een Energietransitiefonds gestart om te investeren in bedrijven die zich inzetten voor de overgang naar duurzame energie in Nederland.

ABP’s Nederlands Energietransitie-fonds (ANET) is speciaal opgericht voor investeringen in relatief kleine en innovatieve projecten en bedrijven.

Om projecten en bedrijven die zich richten op energieopwekking, energieverspreiding en energiegebruik. ABP reserveert 50 miljoen euro voor ANET met de mogelijkheid om dit nog uit te breiden.

Geraldine Leegwater, bestuurslid ABP: “Wij willen ons opstellen als maatschappelijk partner voor de energietransitie in Nederland en onze verantwoordelijkheid nemen in het tegengaan van klimaatverandering. Via ANET kan ABP een extra stap zetten en investeren in projecten die voor onze deelnemers goed rendement opleveren. Tegelijkertijd draagt het positief bij aan de verandering van energie in Nederland. De opbrengsten hiervan vloeien op deze manier op twee manieren terug naar onze deelnemers.”

Het fonds is bedoeld voor investeringen in relatief kleine- en innovatieve projecten en bedrijven die zich richten op energieopwekking, energiedistributie en energiegebruik. Via ANET belegt ABP in bedrijven die zich richten op verschillende energietechnieken zoals waterstof en vormen van energieopslag, warmtenetten en geothermie, afvalverwerking en biomassa, laadinfrastructuur en elektrische voertuigen. Met ANET geeft ABP ook kleinere bedrijven de kans om innovatieve, duurzame projecten te starten.

De komende 15-20 jaar zal duurzame energie steeds belangrijker worden. Om slimmer om te gaan met onze energie, moeten er veranderingen plaatsvinden. Alleen op die manier kunnen we de uitstoot van broeikasgassen in 2030 in Nederland terugdringen met minimaal 49% ten opzichte van 1990. En dat kost geld. ABP wil hieraan bijdragen met investeringsgeld. Het gaat hierbij om investeringen in hernieuwbare energie, maar ook om CO2- opslag en om efficiënter gebruik van energie. ABP investeert daar al in met grote bedragen.

Zie ook: Pensioenfonds ABP Gaat Duurzamer Beleggen: ABP Belegt Toch Weer Meer in Fossiele Sector – Een duurzame belegging van Pensioenfonds ABP ? – Wil Jij Een Pensioen Zonder Toekomst? Doe Mee en Schrijf Teerzand je Pensioen Uit! – Mijn Pensioenoverzicht: Goed Bedoeld, Slecht Uitgevoerd – Don’t Bank on the Bomb by Pax: ABP Investeert Bijna 1 Miljard Euro in Producenten Kernwapens – Nederlandse Verzekeraars Investeren 6,8 Miljard Euro in Foute Wapenhandel – Elf Financiële Instellingen Willen Klimaatmeetlat: Platform Carbon Accounting Financials (PCAF) – Geld Stuurt de Wereld: Jij Bepaalt de Koers by Anne-Marie Rakhorst