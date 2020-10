Geschreven op 26-10-2020 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

De gemeente Rotterdam ontvangt van het Rijk een subsidie van 4,9 miljoen euro voor de gebiedsaanpak aardgasvrij Bospolder-Tussendijken. Een deel van het geldbedrag gebruikt de gemeente voor een financieel aanbod aan eigenaar-bewoners voor de aansluiting van stadsverwarming in hun woning.

Wethouder Bas Kurvers (energietransitie gebouwde omgeving): “Het is belangrijk dat iedereen de overstap naar aardgasvrij kan betalen. Ik ben ontzettend blij dat het Rijk ook bijdraagt aan het aardgasvrij maken van Rotterdam.

Want met dit geldbedrag kunnen we woningeigenaren financieel tegemoetkomen bij de overstap naar stadsverwarming.” De gemeente zet de rijksbijdrage daarnaast in voor de ondergrondse en ruimtelijke inpassing van het warmtenet en kleine verbeteringen in de buitenruimte nadat de werkzaamheden zijn afgerond.

De motivatie van BZK luidt: “Uw aanvraag betreft een interessante aanpak vanwege de wijze waarop de energietransitie in de wijk een integraal onderdeel uitmaakt van de wijkverbetering, zowel op fysiek als sociaal vlak. Er staat al veel in de steigers, de samenwerking met bewoners heeft al vorm gekregen, er is een partnerschap tussen de woningbouwcorporatie en de gemeente. De participatie- en communicatie aanpak put duidelijk uit leerervaringen van gelijksoortige trajecten in andere wijken. De aanpak maakt integraal onderdeel uit van het programma Veerkrachtig Bospolder-Tussendijken. Opvallend is dat alle facultatieve thema’s in de aanpak goed meegenomen worden. De lessen die in dit project geleerd zullen waardevol zijn voor gelijksoortige wijken. Aandachtspunt is de toekomstige verduurzaming van de bron van het warmtenet.”

Stadsverwarming is voor Bospolder-Tussendijken de makkelijkste en goedkoopste oplossing voor aardgas. Stadsverwarming gebruikt de overgebleven warmte van de Rotterdamse haven om huizen en kraanwater te verwarmen. Koken kan in de toekomst alleen nog elektrisch. Vanaf 2022 kunnen de eerste woningen en gebouwen op stadsverwarming worden aangesloten. De energietransitie wordt ook ingezet om de positie van de bewoners en de wijk te versterken op het gebied van werk, schulden, taal en zorg. En sluit aan bij het programma Veerkrachtig BoTu. Eind december ontvangen de bewoners van Bospolder-Tussendijken een brief van de gemeente met de stand van zaken. In januari en februari volgen informatiebijeenkomsten. De uitvoering loopt tot 2027.

In Nederland gebruiken we (aard)gas om onze woningen te verwarmen, te koken en te douchen. De Rijksoverheid heeft besloten dat we in 2050 geen aardgas meer gebruiken. Zo ook in Rotterdam. De komende jaren werkt de gemeente Rotterdam in een aantal gebieden aan aardgasvrij wonen. Bospolder-Tussendijken is één van die gebieden. In Bospolder-Tussendijken werken we samen met woningcorporatie Havensteder en Eneco aan het aardgasvrij maken van de woningen. Zowel gemeente als Havensteder hebben een subsidie aangevraagd. Die van de gemeente is toegekend, Havensteder wacht nog op uitsluitsel.

